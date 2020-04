Fredrik Strage: Morrissey låter som en dåre som gapskrattar på undergångens rand

2010 slutar jag lyssna på Morrissey efter att han beskrivit kineser som en ”underart”. 2014 börjar jag lyssna på Morrissey igen efter det utmärkta albumet ”World peace is none of your business”. 2018 slutar jag lyssna på Morrissey efter att han rekommenderat sina fans att rösta på det kvasifascistiska partiet For Britain.

2019 börjar jag lyssna på Morrissey igen efter att The Guardian gett det hyfsade coveralbumet ”California son” en etta (av tio) i betyg och jag oroar mig över att också bli en kritiker som bryr mig mer om politik än estetik. Två veckor senare slutar jag lyssna på Morrissey efter att han låtit sig intervjuas av den högerextrema sajten Kipper Central där han uppmanar folk att sluta följa traditionella medier.

2020 skrattar jag när Morrissey meddelar att han sörjer sin avlidna katt varpå ett före detta fan twittrar: ”Fuck you, Morrissey. And fuck your dead cat.” Sedan börjar jag, dessvärre, att lyssna på Morrissey igen efter att ha uppslukats av singeln ”Bobby, don't you think they know?”, ett ödesmättat drama om droger med körsång av discodrottningen Thelma Houston. Jag lyssnar om och om igen för att begripa om texten handlar om Bobby Hatfield i Righteous Brothers, som dog av en överdos, eller kanske Bobby Brown, Whitney Houstons make som drog ner henne i fördärvet.

Den 9 mars slutar jag lyssna på Morrissey när han i Köln drar en ordvits om att konserten i Paris blivit inställd på grund av Miley Cyrus (det roliga består i att virus rimmar på Cyrus). Under första hälften av nollnolltalet var Morrissey skojigare än de flesta ståuppkomiker så åderförkalkningen av hans humor stör mig lika mycket som hans politiska förvirring.

Den 14 mars börjar jag lyssna på Morrissey igen efter att ha sett klipp från spelningen på SSE Arena i London som han inleder med en förlamande vacker a cappella-cover av Skeeter Davis sextiotalshit ”The end of the world”. Efter första versen avbryter han låten genom att nysa kraftigt på publiken.

Att Morrissey uppträder för 10 000 personer, trots smittrisken, kritiseras i tidningar och sociala medier. Men som han sjunger på sitt nya album: ”I do not read newspapers. They are troublemakers.” Som tokhöger är det viktigt för honom att inte lyssna på etablissemanget.

I höstas ställde Morrissey in en konsert efter att någon, föregående kväll, hållit upp en överkryssad For Britain-symbol. För tre år sedan ställde han in en utomhuskonsert i Kalifornien eftersom han tyckte att det var kallt. Han har också ställt in turnéer i Kanada (som en protest mot säljakt) och Italien (eftersom han var sur på en polis). Men coronaviruset är inget problem.

Kanske vill han bli den sista rockstjärnan som uppträder för en stor publik på väldigt länge. Idiotin blir rockhistoria. ”It's the end of the world” följs av ”London” där han frågar: ”Do you think you've made the right decision this time?” Och många i publiken frågar sig nog om det var en bra idé att gå dit. Eller om det är en bra idé att fortsätta lyssna på Morrissey.

Jag kommer antagligen att hinna sluta lyssna på honom – och börja igen – många gånger innan hans karriär är över. Ett klipp som jag lär återvända till är finalnumret på SSE Arena: ”Jack the ripper” där han iklär sig rollen som Londons mest kända seriemördare. Mot slutet av den börjar han att skratta och vråla: ”Rats! Rats! Rats!” Scenen badar i rök. Morrissey fortsätter babbla om råttor. Han parafraserar scenen i ”Dracula” från 1931 där en mäklare blir galen av vampyrens kraft. ”Rats! Rats! Rats! This I give to you! Ha! Ha! Ha!”

En dåre gapskrattar på undergångens rand. Det känns som den sista konserten någonsin.

