Fredrik Strage: På Mad Cool Festival gråter man hela vägen dit

Vi tränger oss genom folkmassan med min väl beprövade teknik — gå långt fram till vänster, glid sedan in från sidan, låtsas bli knuffad om någon protesterar. Men cirka 20 meter från scenen tar det stopp. Märkligt nog kan vi se att det är gott om plats längst fram.

Mad Cool Festival i Madrid har, till skillnad från de flesta rockfestivaler, inte VIP-områden vid sidan av scenerna utan rakt framför dem — i artisternas blickfång. Detta irriterar Josh Homme, sångare i Queens of the Stone Age, som hotar att avbryta spelningen om inte vakterna släpper in fler människor i den glesa VIP-zonen. ”Let them in!” får han alla att vråla och tar ställning mot ett fenomen som Natalia Kazmierska och Martin Aagård berör i sin bok ”Popkulturens död”: den ökande rocksegregationen.

Kazmierska och Aagård skriver att festivaler inte längre är platser där folk möts över klassgränserna: ”I dag kan två personer besöka samma festival utan att någonsin vistas innanför samma kravallstaket.” De lustmördar svindyra festivaler som erbjuder VIP-paket eller, som Tomorrowland i Belgien, en ”detox day” då man ”efter festivalens slut får tända av med smoothies, sallader, yoga, zen, pilates och massage — vilket så klart är att föredra framför att kräkas och gråta hela bussresan hem.”

På Mad Cool Festival handlar det snarare om att gråta hela vägen dit. De som hörsammat polisens uppmaning att ta tunnelbanan måste köa i en kilometer under stekande sol. Väl framme i en hangarliknande byggnad blir alla visiterade och fråntagna vattenflaskor och solskyddskräm (eftersom arrangören vill sälja de produkterna på festivalområdet). Sedan fortsätter köandet. En stor del av de 80 000 besökarna tillbringar tre timmar i väntan på att bli insläppta. Många svimmar. Många missar banden de vill se. Vissa nappar på ett erbjudande från Uber som inkluderar en speciell VIP-entré — som inte existerar.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage

Med dragplåster som Pearl Jam och Depeche Mode vill Mad Cool Festival ta över titeln som Spaniens största rockfestival från Primavera i Barcelona. Arrangörerna är dock lika usla på logistik som på att spåna fram ett namn. Uttrycket "mad cool" påminner om den barmhärtigt korta period kring millennieskiftet då svenska hiphoppare använde "mad" som förstärkningsord: "Fevens nya tolva kommer att bli maaad fet."

En gräsmatta av plast täcker hela festivalområdet. Man kan sitta ner överallt utan att bli smutsig. Många gör det för att röka weed. Till skillnad från vatten och solskyddskräm blir droger nämligen inte beslagtagna. Folk är så passiviserade av marijuana att de inte protesterar när barerna tar två euro för pyttesmå vattenflaskor.

Riktigt dålig stämning blir det när Massive Attack ska göra entré. Triphoppionjärerna från Bristol är soundcheckade och klara, men medlemmarna tycker att det låter för mycket från en annan scen där Franz Ferdinand uppträder. Skottarnas indie skulle inte ha en chans att höras över Massive Attacks enorma basljud. Men inte ens när arrangören lyckas övertala två andra band att senarelägga sina spelningar är Massive Attack nöjda.

Efter en och en halv timme meddelas att konserten ställts in. Ölglas regnar över scenen. Folk skriker ”Hijos de puta!” och ”Fuck you, Banksy!” (3D, ena halvan av Massive Attack, misstänks vara den berömde gatukonstnären). Varje gång någon lyckas träffa trumsetet med ett ölglas jublar alla och en gammal Edwyn Collins-refräng ekar i huvudet: ”Yes, yes, yes, it's the summer festival. The truly detestable summer festival.”