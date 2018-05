Fredrik Strage: Rockys snöpliga sorti påminner om sista ”The Sopranos”

Förra veckan meddelade Martin Kellerman att han lägger ner sin självbiografiska serie ”Rocky” efter 20 år. Han vet inte vad han ska göra i stället. Kanske ska han börja virka. ”Jag kan drömma om att en dag slappna av och bara virka”, säger han i sin sista intervju, gjord på det södermanländska torp dit han flytt undan alla krav (DN 29/4).

Vi som lusläst ”Rocky” vet att han bodde på en fårfarm som liten och kan en hel del om virkande (eller som han en gång rappade i en serie om ull: ”Don't you step to me talking about garn, niXXa. What you know about that? I know all about that.”). Han har varit nere med hemslöjd sedan dag ett.

Det finns ingen författare, död eller levande, som jag citerar lika ofta som Martin Kellerman. När någon frågar vad som går på på bio svarar jag: ”En slovensk road movie om en totalförlamad dvärg som blir kär i sin spinninginstruktör.” När folk flyttar ihop kan jag inte låta bli att säga: ”Du hade blivit kär i Yassir Arafat om han hade en tvåa på Odenplan.” Och jag kan inte äta kräftor utan att tänka på att ”vad man än slänger för vidrig skit från fisk eller skaldjur så är det alltid en göteborgare som tycker att det är det göttaste”.

Enligt DN-intervjun slutar Martin Kellerman delvis eftersom serien blivit mindre lönsam. Men 2005 sa Rocky att han ”förmodligen tjänar fyra gånger mer än en bankdirektör”. Med andra ord lär han fortfarande vara stenrik jämfört med andra svenska serietecknare, en yrkesgrupp som måste donera blod för att ha råd att handla på Lidl. Det händer att läsare dyker upp i serien och klagar på att den var roligare i slutet av nittiotalet. ”Skriv mer om när du var arbetslös och bodde på en vind”, sa en av dem. Men faktum är att skämten i Rocky snarare peakade när han lyxade till det med vindsvåning, stadsjeep och ett oändligt globetrottande. Om jag någon gång får flyga business class ska jag också utbrista: ”Ur vägen, simpla pöbel.”

”Man måste ta en dag i taget”, är det sista Rocky säger i den sista seriestrippen, där han ligger på gräsmattan utanför sitt torp. Det är en snöplig sorti, inte olik sista avsnittet av ”The Sopranos” som också klippte av historien utan att avsluta den. Jag vill veta hur det gick för alla i serien: papegojan Mange, partygrodan Smacks, rådjuret Edith, tigern Tommy, råttan Klasse, katten Maja.

Den senare blev min Rocky-favorit när hon, som var receptionist, lurade i folk på Berns att hon var delfinskötare, Säpo-agent och popstjärna i Japan. Hon spred odödliga livsvisdomar: ”Man vet att man inte är redo för barn när man tror att man är gravid och tänker att man ska sluta festa men så kommer man på att det är Dieselfest och så tänker man äh vad fan.”

Den alltmer introverta stämningen i serien (för ett par månader sedan handlade en stripp helt och hållet om att Rocky lyssnade på golvplankornas knirrande och knarrande) tyder på att Martin Kellerman behöver semester. Jag kan till och med acceptera ett karriärbyte om Filminstitutet lyckas få honom att skriva alla svenska filmmanus. Men att tvåtusentalets främsta dialogförfattare bara skulle sitta och virka känns som slöseri.

Den nu 44-årige hunden konstaterade en gång att han ärvt bra gener från sin farmor: ”Hon har blivit rånad i Bryssel, släpats efter tunnelbanan i Stockholm. Hon är som Steven Seagal, min farmor. Hard to kill!” Om Rocky lever lika länge som henne har han 54 år kvar. Han borde inte tillbringa den tiden i ett torp, utan vara ute bland människor och skildra dem som bara han kan.