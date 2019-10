Fredrik Strage: ”Spela body” ropar han så engagerat att själva rumtiden lyder

Under bokmässan i Göteborg bor jag hemma hos min vän Depeche-Andreas, som fått sitt namn av att han älskat Depeche Mode sedan 1981. Jag tar med två nya vinylboxar med hans favoritband som present. De är dyra men värda varenda krona eftersom Depeche-Andreas blir så glad att han exploderar likt en kärnreaktor som slungar ut små lyckopartiklar. Ingen har en lika smittande entusiasm.

Så fort han rivit presentpapperet av boxarna rusar han in till sin tolvårige son som gått och lagt sig. ”Titta vad jag fick!” ropar Depeche-Andreas. ”En box med alla tolvtumssinglar från 'Black celebration'! Och en med alla från 'Music for the masses'!” Sonen gnuggar sig yrvaket i ögonen och suckar: ”Jag vet inte vad du pratar om, pappa. Men det låter fantastiskt.”

En vecka senare hälsar Depeche-Andreas på mig i Stockholm. Han ska gå på Bodyfest, en festival för så kallad electronic body music, även känd som EBM eller body, på Nalen. Bodygenren hade sin storhetstid i slutet av åttiotalet. De senaste åren har många yngre artister inspirerats av den hårda musiken. Fransmannen Gesaffelstein, som med allra störst framgång uppdaterat soundet för tvåtusentalet, gjorde dessvärre många besvikna med sitt senaste album som i stället för body innehöll tafatta soulsamarbeten med Pharrell Williams och The Weeknd. Även Rein, det svenska bodyhoppet, uttryckte under en period skepsis gentemot stilen och bad inför en DN-intervju att få slippa diskutera den.

Jag har inte blivit så omtumlad av en Front 242-konsert sedan Hultsfredsfestivalen 1993.

På senare tid har Rein bejakat sina rötter. Depeche-Andreas och jag tar en öl med henne i Solna centrum (där klistermärken som gör reklam för Gesaffelsteins bodyfattiga album fortfarande sitter kvar på dörrarna till tunnelbanan). Rein berättar om när hon som 16-åring förälskade sig i tung elektronisk musik och flyttade hem till en bodysynthare i den lilla staden Salzwedel. ”Jag blev en östtysk Hausfrau. Så mycket älskade jag body”, säger hon och nämner, till vår förtjusning, att hon blev bekant med musikern Thoralf Dietrich (mer känd under artistnamnet Jäger 90) som visade henne krigsfartyg från DDR.

Depeche-Andreas berättar att han köpt biljett till Reins spelning i Malmö den 9 november. ”Spela body”, säger han – precis som han vrålade i tv när Rein uppträdde på P3 Guld-galan. Det har blivit något av hans stridsrop. Rein har många influenser, allt från Michael Jackson till kängpunk (hon plockar fram mobilen och spelar upp en skramlig Discharge-demo från 1977), men bodyn ligger henne närmast hjärtat, särskilt när hon träffas av lyckopartiklarna som strålar från Depeche-Andreas.

”Spela body!” ropar han även på Nalen och det känns nästan som om artisterna lyder honom. Att någon spelar body på Bodyfest är givetvis ingen överraskning men den här kvällen blir veteranerna mer intensiva, avskalade och elektroniska. Tyska Die Krupps och belgiska Front 242, som sedan mitten av nittiotalet kört vilse i heavy metal respektive rejvtechno, återvänder till den syntetiska råhet som gjorde dem till pionjärer. Jag har inte blivit så omtumlad av en Front 242-konsert sedan Hultsfredsfestivalen 1993. ”Operating tracks” och ”Take one” pulserar fortfarande genom min kropp när jag går hemåt med Depeche-Andreas.

”Spela body”, säger han – till ingen särskild, men med ett sånt eftertryck att orden av allt att döma skapar en reva i rumtiden och påverkar en musiker lång borta, för flera månader sedan. Det plingar plötsligt till i min mobil: Gesaffelstein har utan förvarning släppt den nya ep:n ”Novo sonic system”. Jag lyssnar och upptäcker att den franska stjärnan likt Rein, Die Krupps och Front 242 har återvänt till sina rötter. Han spelar body.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage, till exempel om Kånken-ryggsäckens storstilade comeback.