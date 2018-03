Fredrik Strage: Stephen Hawking var en stjärna även i populärkulturen

Stephen Hawking avled härom dagen. Hans miljonsäljande böcker har gett människor över hela planeten nya perspektiv på universum. Hans idéer inom kvantteori och kosmologi har varit banbrytande. Att han gjorde vetenskaplig karriär samtidigt som en nervförtvinande sjukdom berövade honom nästan all rörelseförmåga imponerar ännu mer. Det första jag tänkte när dödsbudet kom var dock: ”Tänk att han fick samarbeta med Turbonegro.”

De norska dödspunkarnas album ”Party animals” från 2005 inleds med en mekanisk stämma som säger ”greetings, this is Stephen Hawking” och uppmanar lyssnaren att följa med norrmännen in i det slutgiltiga svarta hålet, den nya rockdimensionen: the party zone. Men när jag spelar skivan igen inser jag att det antagligen inte är Stephen Hawking utan en imitatör. I 13 år har jag trott att världens mest berömda fysiker lånade ut sin röst till Turbonegro eftersom han visste att ”Party animals” skulle bli en lika viktig klassiker som ”A brief history of time”.

Något party animal var han visserligen inte, även om han arrangerade en fest på universitetet i Cambridge 2009. Champagne och snacks ställdes fram i en sal som dekorerats med ballonger och skylten: ”Welcome time travellers”. Men inga tidsresenärer dök upp. Vilket de borde ha gjort även om inbjudningarna inte skickades ut förrän efter festen.

Att Stephen Hawking blev den mest kända vetenskapsprofilen sedan Albert Einstein beror inte bara på de vetenskapliga framstegen, utan även på att han var så kompatibel med popkultur. Han medverkade i tv-serier som ”The Simpsons”, ”Big bang theory”, ”Futurama” och ”Star trek: The next generation”. Han gick på många popkonserter. Depeche Mode hade enligt Hawking ”bra energi”, liksom Pink Floyd, men han lämnade ett Status Quo-gig efter 20 minuter.

2015 spelade U2 in en konsertfilm i Paris och öppnade showen med ett Stephen Hawking-tal om att mänskligheten måste se bortom sina olikheter för att överleva. Under en frågestund för tre år sedan upmanade han unga One Direction-fans att intressera sig för teoretisk fysik, eftersom det kunde finnas ett parallellt universum där den avhoppade sötnosen Zayn Malik fortfarande var med i bandet.

Hawkings framgångar underlättades också av att han kunde formulera sig lika klatschigt som ett ”carpe diem”-mem på Instagram. Efter hans död har hans mest spridda ord varit de om att inte låta svårigheterna i livet knäcka en och att alltid vara nyfiken, ett citat som börjar med: ”Kom ihåg att titta upp mot stjärnorna och inte ner på dina fötter.”

Paradoxalt nog blev Stephen Hawking en del av den kändiskultur som får oss att rikta våra blickar mot popstjärnor snarare än mot himlakroppar. Men när Turbonegro spelar på Berns, några dagar före Hawkins död, skiner de så starkt att de skulle kunna vara en supernova. De spelar hela sitt nya album ”Rock'n'roll machine”, det bästa de gjort sedan ”Party animals”. Skivan och konserten inleds med ett tal om att människan, för att övervinna förruttnelse och död, måste ta vetenskapen till hjälp och mutera till en rock'n'roll-maskin bestående av ”hälften kött, hälften krom, hälften instinkt”.

Hjärnaktiviteten på ”Rock'n'roll machine” är alltså inte riktigt på Stephen Hawking-nivå. Det är oklart om han någonsin hörde bandet. Eller om han skulle ha gillat dem. Men i ett av alla de parallella universum som Stephen Hawking talade om lyssnar han kanske just nu på Turbonegro — i the party zone.