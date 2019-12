Fredrik Strage: Tänk om Steven Seagal bara är ett absurdistiskt konstprojekt

I helgen arrangeras science fiction-mässan i Älvsjö. Jag brukar inte vara intresserad av att, som Star Wars-fansen, bli fotograferad med doldisarna som var inuti Darth Vaders dräkt eller R2-D2:s plåtskal. Men för sex år sedan åkte jag dit och betalade glatt 200 kronor för att ta en bild ihop med Linda Blair från ”Exorcisten”. I år kan jag välja mellan videobutiksikoner som Robert Englund (Freddy Kruger), Michael Biehn (Kyle Reese i ”Terminator”), Michael Madsen (Mr Blonde i ”Reservoir dogs”) och Christopher Lambert (Connor MacLeod i ”Highlander”).

Däremot har mässans mest kända gäst ställt in sitt besök. Den enda som lär sörja att Steven Seagal inte dyker upp är kungen (som älskar hans filmer och en gång lunchade med honom på Gyldene Freden, enligt författaren Per Hagman som gick förbi, pratade med säkerhetsvakterna och misslyckades med att få bord).

Men även jag har haft Steven Seagal som guilty pleasure. Actionhjälten och aikidomästaren blev i början av nittiotalet en favorit för alla som tyckte att Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger var för intellektuella. Hans hästsvans och dörrvakt-som-ljudar-sig-genom-gästlistan-blick gav honom en fascinerande korkad aura. Efter millennieskiftet har hans stjärna dalat samtidigt som hans produktionstakt ökat. Steven Seagal har gjort 45 filmer de senaste 20 åren.

Att jag nyligen hamnade i en Steven Seagal-fas beror på det svenska bandet Kite vars monumentala ballad ”Hopelessly unholy” ackompanjerar ett samlag i hans film ”The perfect weapon”. Där spelar Steven Seagal diktatorn i ett framtida fascistsamhälle. Ett scenario som inte känns helt osannolikt eftersom han är bästis med Vladimir Putin och nyligen, efter att ha fått ryskt medborgarskap, utsågs av Kreml till ”särskild representant” med uppdrag att främja rysk-amerikanska relationer.

Att Steven Seagal gillar Putin och Trump är märkligt med tanke på det miljöengagemang som fanns i flera av hans tidiga filmer (där han fajtades mot oljebolag). Han är också tulku, en reinkarnerad buddha, utsedd av en tibetansk lama (vars omdöme ifrågasattes av buddhister som inte tyckte att det fanns så mycket andlig upplysning i filmer som ”Hard to kill”).

Seagal har också hunnit vara bluesmusiker (albumet ”Songs from the crystal cave” innehåller samarbeten med Stevie Wonder och reggaestjärnan Lady Saw), sheriff (i dokumentär-tv-serierna ”Lawman” och ”True justice”), energidrycksfabrikör (Steven Seagal's Lightning Bolt innehåller tibetanska gojibär), djurrättsaktivist och av de många metoo-anklagelserna att döma manschauvinist.

Möjligen gör hans övertramp inom det senare området att han kan relatera till USA:s president. Seagal gillar dessutom alternativa fakta, som när han i en intervju berättade att han och Bruce Lee blev vänner eftersom de hade lika gamla söner (Seagals son föddes 1975, två år efter Bruce Lees död).

Bluffarna har på senare år blivit mer intressanta än hans filmer. I ett Youtubeklipp visar han sina aikidofärdigheter under en turnering i Ryssland. Som knubbig sextioplussare borde Steven Seagal ha svårt att triumfera, men det räcker att han nuddar de 40 år yngre motståndarna för att de ska flyga iväg. ”The secret art of Bullshido”, konstaterar någon i kommentarfältet.

Att anklaga amerikanska idrottare som inte reser sig under nationalsången för bristande patriotism, och samtidigt bli rysk medborgare, är ytterligare en bragd i hyckleri. En del av mig (den del som uppskattar filmtitlar som ”Half past dead”) vill betrakta Steven Seagal som ett absurdistiskt konstprojekt. Men förmodligen är han bara den filmstjärna som det högerpopulistiska 2020-talet förtjänar.

