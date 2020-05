Fredrik Strage: Utskällningen på stan väcker min inre faghag

Det är en strålande vårmorgon och jag rullar barnvagnen mot dagis. Min fyraårige son hälsar glatt på en kompis som också är på väg dit. Hon och hennes mamma går bredvid oss på trottoaren, min son pratar om ett troll som han fått i ett Happy Meal, kompisen visar sina nya solglasögon och jag märker inte att vi tar upp så mycket plats att en man som är på väg åt andra hållet måste kliva undan.

Mannen muttrar något och passerar. Några sekunder senare hör jag ett vrål bakom mig: ”Vem fan tror du att du är? Se dig för! Jävla bögjävel!”

Först tror jag att de orden är riktade till någon annan men när jag vänder mig om rusar mannen fram till mig. Han har rödlätt hår och blixtrande svarta ögon. ”Ditt jävla homo”, säger han. Jag ber om ursäkt och säger att det verkligen inte var meningen att nästan köra på honom med barnvagnen.

Mannen fortsätter att skälla ut mig. Om han inte hade snygga och sportiga kläder skulle jag tro att han var ett argsint parkbänksfyllo. Barnen är lyckligtvis vända åt andra hållet och märker först ingenting.

”Förlåt”, säger jag igen. ”Bögjävel”, säger han och ser ut att vilja slå ner mig – vilket vore ganska enkelt för honom eftersom jag bara kan försvara mig med en hand (den andra sitter fast i en säkerhetssnodd i barnvagnshandtaget).

Mitt hjärta slår fort men rädslan blandas med ett egendomligt lyckopirr. Det känns som när jag var på Times Square i New York i mitten av nittiotalet och råkade titta lite för länge på The Black Hebrew Israelites, en grupp arga svarta män som hävdar att de är äkta judar och att alla vita män är homosexuella jävlar. ”Sodomit!” skrek de åt mig och jag kände mig plötsligt som en streetmart bög från East Village, inte som en svensk turist.

Min exotiserande syn på gaykultur har gjort att jag länge tagit det som en komplimang varje gång någon kallat mig bög. Under förra decenniet stämplades det dock som ”problematiskt” att ha en exotiserande syn på gaykultur, eller att ens använda begreppet ”gaykultur” när det heter hbtq, så jag hängde allt mindre på rosa klubbar (Prideparaden har jag inte gått i sedan 2008 när jag marscherade med organisationen Straight Women In Support of Homos).

Utskällningen på trottoaren väcker min inre faghag. Tänk att det finns någon som tycker att lilla tråkiga strejta jag ser ut som en bög! Jag har på mig en munkjacka som gör reklam för Dark Funeral (ett black metal-band som inte spelat på särskilt många Prideparader). Jag har fallfärdiga Cheap Monday-jeans. Och jag rullar en Bugaboovagn (okej, det är fördomsfullt att betrakta föräldraskap som strejt aktivitet, men många tycker fortfarande att vräkiga bebiskärror är en heteronormativ accessoar). Trots allt detta utstrålar jag uppenbarligen en viss sexuell ambivalens. I stället för att bli arg tänker jag: ”Still got it.”

Sedan tänker jag på alla andra som den här mannen antagligen har kallat, eller kommer att kalla, ”bögjävel”. Människor som kanske inte är kulturella turister som jag utan blir sårade när någon hånar dem. Så jag sväljer min rosa stolthet och säger så behärskat jag kan: ”Du är en fullständigt vidrig människa. Försvinn.” ”Och du är den där jävla bögen på DN”, svarar han. ”Jajamensan”, vill jag replikera. ”Passa på att teckna en digital prenumeration. Halva priset de första tre månaderna.”

Men jag vill inte skämta bort hans hat. Jag behöver lära mig att hantera konflikter på ett vuxet sätt så jag ger honom ett uppsträckt långfinger och fortsätter rulla mot dagis. ”Vem var det?” frågar min son. ”Ett troll”, svarar jag.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage