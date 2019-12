Marie Fredrikssons bortgång toppnyhet i Tyskland

Tyska Bild, som är en av de största dagstidningarna i Europa med miljoner läsare varje dag, toppar på tisdagseftermiddagen sin sajt med nyheten om Marie Fredrikssons bortgång. Med låtar som ”It must have been Love” och ”Listen to your heart” nådde den svenska sångerskan stjärnstatus i Tyskland.

Även de rikstäckande tyska tidningsdrakarna Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) och Der Spiegel slår upp dödsbeskedet stort.

”Hennes låtar fastnade på hjärnan och spelades på repeat under tryckarfester”, skriver Der Spiegel i en kommentar.

”Fredriksson var känd för sina extraordinära liveframträdanden. Då blommade hon ut till fullo”, skriver FAZ.

”Musikvärlden sörjer Marie Fredriksson”, konstaterar tyska public service-bolaget ZDF.

Tyska NTV beskriver Fredriksson som en ”karismatisk” ”musiklegend”.