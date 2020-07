Freebritney – konspirationsteori eller befrielserörelse?

– Free Britney!

Popsångerskan Miley Cyrus uppträder på en festival i Memphis i maj 2019. Framför sina jublande fans spelar hon låten ”Party in the U.S.A” där en rad handlar om en av Cyrus största idoler: Britney Spears.

Mitt i låten ropar Cyrus in i mikrofonen orden som redan spritts över internet och sociala medier under flera år: ”Free Britney!”

För Britney Spears fans, som sedan 2008 har drivit den med jämna mellanrum uppblossande kampanjen ”Free Britney”, blir Cyrus ord ett uppenbart ställningstagande för deras sak.

Foto: Andrew Cullen/Ny Times/TT

Och de är övertygade: En av vår tids största popstjärnor manipuleras och utnyttjas av sin egen pappa och de runt omkring honom. Hon får inte ta hand om sina egna finanser, har strikta restriktioner kring hur hon får röra sig och vem hon får umgås med, och får inte ens göra utflykter med sina egna barn utan tillstånd.

Enligt fansen vädjar hon om hjälp. De tror att den i dag 38 år gamla superstjärnan, genom subtila signaler på sitt Instagramkonto, försöker berätta att hon behöver deras stöd.

Britney Spears kommunicerar ofta via sin Instagram. Men fansen menar att allt inte står rätt till med inläggen. Foto: Instagram

Och de ser tecken på att de har rätt: Att Britney Spears bär en gul t-shirt efter att någon kommenterat att hon just ska klä sig i gult om hon behöver hjälp. Att hennes handrörelser enligt dem tecknar ”hjälp mig” när hon i en video dansar framför kameran. Eller att man i hennes lösögonfransar tycks kunna tyda larmnumret ”911”. Och ibland är fansen övertygade om att någon annan använder hennes konto för att förmå dem att avsluta frihetskampanjen.

Under sommaren 2020 har #freebritney återigen spritts över världen. Fans har skanderat ”Free Britney!” utanför rättsinstanser i Los Angeles där det förmyndarskap som Britney Spears sedan 2008 står under ska utvärderas.

● ● ●

I oktober 1998 släpper då 17 år gamla Britney Spears sin debutsingel ”...Baby One More Time” som hon gjort tillsammans med svenska stjärnproducenten Max Martin i Cheironstudion i Stockholm. Det är inte första gången som Spears är i rampljuset. Redan som åttaåring har hon spelat en roll på Broadway, och i två år har hon programlett barnprogrammet Mickey Mouse Club med andra ungdomar som Christina Aguilera och Justin Timberlake.

Britney Spears slog som liten igenom i tv-programmet Mickey Mouse Club. Som 17-åring blev hon världskänd med låten ”... Baby, one more time” Foto: WENN

Debutsingeln blir snabbt en världshit, och Britney en global superstjärna. Efter den första singeln fortsätter framgångarna för Britney Spears och nästkommande album och turnéer etablerar henne som en av världens mest framgångsrika artister. Hennes fyra första album säljs tillsammans i över 30 miljoner exemplar.

Kreatören Tommie Daniel Damberg, som kallar sig ett av Sveriges största Britney Spears-fan, jämför hennes storhet med den som appliceras på artister som Michael Jackson eller Elvis.

– Hon har skapat flera ögonblick som fått världen att hålla andan. Som med sitt framträdande på Video music awards (VMA) 2001 när hon dansade med en orm till ”I'm a slave 4 u”. Hon är en ikon.

Britney Spears chockade publiken när hon på MTV Video Music Awards hämtade en pytonorm som hon dansade med på scen. Foto: Splash News

Men 2007, nio år efter genombrottet, kommer det direktsända sammanbrottet. Britney Spears har hunnit få två barn och göra slut med sin tidigare bakgrundsdansare Kevin Federline. Hon jagas ofta av paparazzis i bil från sitt hem i Hollywood. Vänner till artisten har berättat i intervjuer om hennes konstanta rädsla för att vara misslyckad.

För omvärlden blir sammanbrottet uppenbart när bilder av Britney Spears där hon rakat av sig sitt hår sprids över världen. Efter flera uppmärksammade incidenter, bland annat ett tillfälle där hon kör bil med sin några månader gamla son i knät, blir hon inlagd på en psykiatrisk mottagning.

– Hon lever i en samtid när kändisarnas stora misslyckanden, precis som deras uppgång, sker helt öppet. Och även de stunderna blir ikoniska, som när hon gjorde ett hånat framträdande på VMA år 2007, säger Tommie Daniel Damberg.

2008 beslutas att popstjärnan ska omyndigförklaras. Ansvaret för både hennes tillgångar och hennes hälsa ska ligga hos hennes far Jamie Spears tillsammans med jurister.

När Britney Spears rakade av sig sitt blonda hår 2007 sågs det som ett bevis på hennes sammanbrott. Foto: Bauer Griffin/MEGA

Det är detta förmyndarskap som tolv år senare fortfarande finns på plats, och som upprör och oroar många av de fans som fortfarande dyrkar sin barndomsidol. Tommie Daniel Danberg säger att det är svårt att förklara den ihållande fascinationen över Britney Spears liv, och varför teorierna om att hon hålls mot sin vilja blossar upp gång på gång.

– Men många ser henne som en klenod. Jag blev själv ett mycket större fan efter de kaotiska åren, när jag förstod hur tufft och jobbigt hon måste ha haft det. Jag kan tänka mig att många som följt henne från ung ålder har rätt dåligt samvete över hur Britney blivit behandlad, att man låtit sig bli underhållen av händelserna kring henne. Därför kanske många känner att de vill stötta henne extra mycket nu, i en kaosartad tid.

Den kaosartade tid han refererar till är i dag, när Britneys välmående åter har blivit ett hett samtalsämne bland hennes fans.

Under de senaste åren har Britney Spears gjort ett antal shower i Las Vegas. Men förra året ställde hon in showerna. Enligt henne var anledningen att hennes pappa blivit sjuk, och att hon behövde tid för familjen. Foto: X17/TT

● ● ●

Rörelsen #Freebritney vill befria Britney Spears från det förmyndarskap hon bedömts vara i behov av. Men om hon behöver ”befrias” är oklart.

Medan fansen är övertygade om att hon vädjar om hjälp har flera inflytelserika amerikanska tidningar, bland dem New York Times och Los Angeles Times försökt gräva i huruvida ryktena om att förmyndarskapet i själva verket är ett icke-tidsbestämt frihetsberövande. De har inte kunnat slå fast att det är så.

När New York Times år 2016 skrev en längre artikel om förmyndarskapet beskrev de hur ingen inblandad ville låta sig intervjuas. Och Britney Spears har själv inte gått att nå för några kommentarer.

När Britney Spears var som störst jagades hon av paparazzis så fort hon lämnade sitt hem. Foto: Kevork Djansezian

”Medan det inte är möjligt att få en faktisk känsla för någons psykiska tillstånd på håll har Spears vänner och tidigare medarbetare i intervjuer sagt att förmyndarskapet för henne har blivit en accepterad del av livet - inte en bur, utan en skyddande bubbla som tillåter henne att tänka på sina faktiska passioner: musik och sina barn,” skriver de.

Men de amerikanska förmyndarskapen är trots allt en kontroversiell fråga – och att Britney Spears är under ett sådant är ännu mer kontroversiellt. Lagen används ofta när det kommer till åldrande personer, eller personer med handikapp. Människor som inte bedöms kunna ta hand om sig själva. Det fansen ifrågasätter är varför Britney Spears, som under flera år på 2010-talet haft en framgångsrik show i Las Vegas och släppt ett antal album, inte skulle kunna ta hand om sig själv.

Britneys föräldrar Jamie Spears och Lynne Spears har blivit centrala figurer i teorierna kring Britney Spears. Foto: REX

Förmyndarskapet följs upp en gång per år, när domstolen i Los Angeles får en uppdatering om Britney Spears psykiska hälsa. Och personerna som ska överse att förmyndarskapet sköts är själva avlönade av Britney Spears egen förmögenhet - något som enligt vissa skulle kunna skapa motiv för att inte avskaffa förmyndarskapet.

– Så länge hon får in så mycket pengar och så länge juristerna och förmyndarna får lön finns inte mycket incitament för att stoppa det. Vanligtvis fortsätter förmyndarskap bara om inte den som står under förmyndarskap bråkar, eller om familjen gör det, berättade Elaine Renoire, chef för USA:s nationella association för att stoppa förmyndarmissbruk för New York Times 2016.

Så är #freebritney en befrielserörelse eller en rad konspirationsteorier, och varför kommer intresset tillbaka just nu?

● ● ●

Även om #freebritney har funnits som begrepp sedan kort efter att Spears omyndigförklarades har den under senare år blossat upp gång på gång. År 2014 startade två amerikanska komiker en podd som kretsade kring Britney Spears Instagramflöde. Men efter att hon tagit en paus, och poddmakarna fått ett mystiskt telefonsamtal från någon som hävdade att den arbetat för juristfirman som är involverad i förmyndarskapet och berättade att allt inte stod rätt till, har podden snarare skiftat fokus till #freebritney.

I dag har så många uppmärksammat kampanjen att man till och med framgångsrikt lyckats skapa en namninsamling med över 100.000 underskrifter för att häva förmyndarskapet som skickats in till Vita huset.

Britney Spears tillkännager sin nya show i Las Vegas på Park MGM Hotel 2018, men showen blir aldrig av. Foto: Steve Marcus/AP

Camilla Møhring Reestorff, lektor vid universitetet i danska Århus och forskare inom aktivism, beskriver för DN att rörelsen egentligen är typisk för fankultur, men att det intressanta är att man lånat språkbruk från sociala rörelser som Black lives matter och metoo – som handlar om marginaliserade grupper.

– De mobiliserar inte bara kring sin kärlek till Britney Spears, utan också kring känslan av att hon inte har det bra. Ordet free är väldigt centralt, och det är det som gör att man inte bara mobiliserar fansen, utan också andra, säger hon.

Man kommer dock, enligt Camilla Møhring Reestorff, få svårt att bevisa för utomstående att de har rätt i att Britney Spears är gisslantagen.

– Det är intressant att så många mobiliseras när man inte riktigt vet vad som pågår. Men det är också väldigt typiskt i en fankultur, där fansen älskar sin idol. De känner att de i högre grad än till exempel hennes far sätter hennes intressen först. Så det blir en slags konkurrens om vem som älskar Britney mest, säger hon.

Tommie Daniel Damberg säger att han inte ger mycket för ryktesspridningen som nu sker.

– Det är svårt att veta vilket ben man ska stå på, men jag tror absolut att folk svävar ut för mycket när de tror att hon har skrivit ”call 911” i sina ögonfransar. Vibbarna är detsamma som att man tror på att månlandningen aldrig har inträffat, säger han och tillägger:

– Vi lever i sådana tider där folk gärna köper en konspirationsteori med hull och hår, där allt som behövs är tre skickligt gjorda montage som något publicerat på Instagram.

Miley Cyrus är en av flera kända personer som stöttat #freebritney-rörelsen. Foto: Charles Sykes

Han tror att en av huvudanledningarna till att ryktena tagit fart igen är de tyngre röster som gett legitimitet till rörelsen. Förutom Miley Cyrus blinkning till kampanjen under konserten i Memphis har även popikonen Cher i ett Twitterinlägg ifrågasatt vad som pågått. Skådespelaren Rose McGowan, som var en förkämpe för metoorörelsen har även hon uttryckt sig ifrågasättande av vad som sker kring Britney Spears förmyndarskap. Och även Spears mamma ska ha ”gillat” kommentarer som anspelar på rörelsen.

Camilla Møhring Reestorff menar att det ger en ny legitimitet till rörelsen.

– Att kändisar backar detta är också viktigt på flera nivåer. Det ger legitimitet från någon som själv finns i den här miljön. Och det ger också cirkulation via deras kanaler. Att hennes mamma nu tolkats som att hon stödjer det här ger såklart mer uppbackning och legitimitet. Utan den legitimiteten verkar detta mer som en konspirationsteori.

Tommie Daniel Damberg menar att Britney Spears persona i sociala medier egentligen inte skiljer sig särskilt mycket från hur hon tidigare har agerat. I stället handlar det nya intresset för rörelsen om att fler har upptäckt hennes flöde.

– Mycket av hennes beteende kan säkerligen förklaras med att hon är superkänd, har väldigt mycket pengar men aldrig fått lära sig hur hon ska kunna hantera det.

Britney Spears poserar ofta med hoppfulla budskap på bilder och filmer i hennes sociala medier. Men fansen tror att hon döljer något. Foto: Instagram

Den information som kommer om Britney Spears kommer från hennes konton i sociala medier. Och även om hon där öppet har vädjat om att fansen ska ge henne och hennes familj en paus och respektera deras privatliv är det inte något som de som står bakom #freebritney tagit fasta på. De menar i stället att det finns tecken på att det inte är Britney själv som skriver dessa inlägg.

– Vi fans har aldrig fått alla svar om henne. Hon har aldrig släppt en bok eller en stor intervju där hon svarar på alla frågor om hur det varit från insidan. Hennes historia pågår fortfarande. Och då är det många som håller kvar intresset och hoppet om ett lyckligt slut, säger Tommie Daniel Damberg.

Camilla Møhring Reestorff säger att den här rörelsen blivit så förankrad bland fansen att den kommer att finnas kvar.

– Men innan det finns en dom, eller Britney Spears själv aktivt talar om det här så saknas den fullständiga bekräftelsen. Så i kraft av att vi inte vet så är det svårt för rörelsen att bli något mer än en konspirationsteori. Vilket inte betyder att det inte finns några problem där. Men dessvärre så kan vi inte veta det, säger hon.