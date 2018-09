Fringefestivalen: Vi är en kulturell undre värld

Från i dag och fram till lördag, den 15 september, fyller Stockholm fringefestival staden med alternativ och nyskapande scenkultur. En av arrangörerna, Adam Potrykus, förklarar att allt på festivalen kanske inte är fin och polerad, men har en genomgående kvalitet.

– Den här festivalen är utmanande och ibland obekväm. Vi är en sorts kulturell undre värld, säger Potrykus och skrattar.

Punk- och dragartisten Christeene som gästar festivalen förkroppsligar hans beskrivning. Den amerikanska provokatören är känd för låtar som “Fix my dick”, “Tears from my pussy” och “Butt muscle”. Hon kommer framföra sitt senaste album ”Basura” (som betyder skräp på spanska).

– Det som är gemensamt för våra artister är att de gör saker med en “twist”. De är lite annorlunda och vågar tänja på gränser.

Genren fringefestival, som skapades 1947, fokuserar på att blanda nya oetablerade artister med globalt kända namn. En fringefestival visar upp experimentella och alternativa verk. Målet är att ge utrymme till olika former av kultur som inte passar på konventionella scener. Konstnärer kan även testa nya idéer för en publik som betalar låga biljettpriser.

– Fringe är en reflektion av samhället. Många av ämnena vi behandlar är inspirerade av det som pågår just nu i Sverige och i världen. Det ska alla kunna ta del av, understryker Potrykus.

Han betonar att feminism alltid har varit fokus på festivalen. I år medverkar bara kvinnliga ståuppkomiker och arrangörerna anordnar en feministisk salong i Slaktkyrkan vid Globen.

Nästa år, när festivalen firar tioårsjubileum, ska de satsa på endast kvinnliga upphovsmakare; kvinnliga dramatiker, kvinnliga regissörer, producenter och koreografer.

– Vi hatar inte män, försäkrar han. Jag är själv man och jag är dessutom bög, I love men, men det handlar inte om det. Det behövs fler kvinnliga narrativ. Vi tycker det är viktigt. Stockholm Fringefestival Årets festival äger rum den 11-15 september i åtta olika lokaler i Stockholm. Däribland Södra teatern, Slaktkyrkan och Teater Tre. På festivalen framträder också, bland annat, det brittiska danskollektivet Gracefool och Elementz Ent. samt de svenska komikerna Pernilla Hammargren och Therese Sandin. Fringegenren är i dag över 70 år gammal. 1947 anordnade staden Edinburgh en festival för att förena det sargade Europa efter andra världskriget. Många unga och alternativa artister fick inte plats så de skapade en egen festival i utkanten av den skotska staden, som i dag heter Edinburgh Festival Fringe. Festivalgenren spreds till en början i engelskspråkiga länder. De senaste tio åren har dock formatet spridit sig över världen till platser som Los Angeles och Tokyo.