”Frozen 2” lyckas följa upp succén men gåshuden uteblir

Det är mysigt med låtskrivarduor som är gifta par: Carole King och Gerry Goffin, Nickolas Ashford och Valerie Simpson, Burt Bacharach och Carole Bayer Sager. I denna klubb ingår också musikalkompositörerna Kristen Anderson-Lopez och Robert Lopez.

De låg bakom sångerna i Disneys megasuccé ”Frozen” 2013, inklusive den episka ”Let it go”, och till den bioaktuella uppföljaren har de både skrivit låtarna och bidragit till filmmanuset. Här finns ödesmättad folkpop (”All is found”), en rörande skildring av sorg (”The next right thing”), en 70-talsdoftande rockballad (”Lost in the woods”) och ett intressant citat från den medeltida hymnen ”Dies irae” i ”Into the unknown”.

Både den låten och ”Show yourself” fungerar som välgjorda uppföljare till ”Let it go”, bra men inte fullträffar. Gåshuden uteblir.

Bästa spår: ”All is found (Kacey Musgraves version)”

