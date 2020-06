”Genom hela historien har man protesterat mot statyer”

Finns det en historia av protester mot statyer, och varför inriktar man sig på dem?

– Ja, genom hela den mänskliga historien. Bland annat skedde det under reformationen, franska revolutionen, när Berlinmuren föll och under krigen på Balkan. Statyer och monument uttrycker en viss samhällsordning – de berättar en viss berättelse om hur saker och ting ska vara inrättade. I tider av samhällelig omvandling, eller rent av revolutioner, riktar man in sig på symbolerna och vill förstöra dem – något nytt står inför dörren, säger Magnus Rodell.

I Sverige har det kommit synpunkter kring statyer av bland annat Louis de Geer, Carl von Linné och Gustav III. Vad är det med dem som upprör?

– De har på olika sätt blivit symboler för vad man i dag skulle kalla en rasistisk världsbild. Louis de Geer var en av de stora entreprenörerna bakom den svenska slavhandeln från nuvarande Ghana. Linné klassificerade inte bara blommor utan klassificerade även människor. Gustav III var den som såg till att Sverige fick en slavkoloni på Saint Barthélemy.

Magnus Rodell Foto: Privat

– Man börjar i dag se att även den svenska historien innehåller aspekter som vi kan kalla koloniala. Den innehåller en ekonomisk verksamhet som handlar om slavhandel. Att de här figurerna nu uppmärksammas handlar om att man fått en större medvetenhet och kunskap kring dessa förhållanden.

I Sverige har vi nyligen sett vandalism av Zlatanstatyn i Malmö. Har det skett andra gånger att protester eskalerat till vandalism?

– Under reformationen finns många händelser, men i modern tid egentligen inga tydliga exempel, åtminstone inte som fått stor medial uppmärksamhet. Under 1990-talets början var det några som försökte förstöra Hjalmar Branting-monumentet, men det föranledde ingen stor rapportering. Runt millennieskiftet satte en feministisk aktionsgrupp en rosa dildo på en staty av Erik Gustaf Geijer i Uppsala. Men det är mer att gå i dialog med statyn än att förstöra den.