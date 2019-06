Georg Cederskog: Roky Ericksons röst var en av rockens vassaste och mest intensiva

Just nu: spara 50%

Roky Erickson bjöd på isté i värmen. Huset på Arthur Lane var luftigt, men golven täcktes av grå cigarettaska som han lät falla fritt. Denna försommar, 1984, bodde han hos sin mamma, som förbjöd läkarna att skriva ut medicin för sonens psykiska ohälsa.

Vi gick ut i trädgården och han berättade om sin kärlek till skräckfilmer, men också om sitt band Evil Hook Wildlife ET och låten han just skrivit om en patient som flyr från ett mentalsjukhus – precis som han själv försökte under sina tre år på Austins Rusk State Hospital i början av 1970-talet. Han talade med illa dold ilska om hur polisen redan 1966 försökte tysta hans subversiva band. Då var han 19 år och hade redan släppt ”You’re gonna miss me”, sin och 13th Floor Elevators mest berömda hit.

Den kortklippta ordningsmakten dök ständigt upp mitt under deras långhåriga konserter och letade bland förstärkare och väskor på jakt efter något olagligt. Till slut greps han med en marijuanacigarett och gick med på att klassificeras som ”mentalt otillräknelig” för att undgå fängelse.

Som ung sjöng Roky Erickson med en av rockvärldens mest intensiva röster. Vass som en nystriglad rakkniv och påträngande som Little Richards, hans förebild. En stämma som fortfarande på 1980-talet gjorde album, som ”The Evil One” (1981), till klassiker. Ändå pekade karriären snart neråt.

I Austin talas det fortfarande om hans öde som en av musikvärldens största tragedier, ”han kunde ha blivit större än Mick Jagger – han sjöng ju brallorna av vem som helst”.

Roky Erickson i Austin 1984, fotograferad av artikelförfattaren.

Till slut, 2001, vände det. Lillebrodern Sumner, själv orkestermusiker, blev sin brors förmyndare. Han såg till att han fick terapi, medicin och en sanerad ekonomi. Krafterna återkom och snart var Erickson en omsusad kultfigur som spelade in ny musik med namnkunniga musiker och bokades till festivaler runt om i världen, däribland Peace & Love i Borlänge. En fin dokumentär som skildrade hans steniga väg genom livet gavs ut och Okkervil River-kompade ”True love cast out all evil”-albumet (2010) blev en både mänsklig och konstnärlig återupprättelse.

”Det är en mer allvarlig skiva, fast jag har inte släppt skräcklåtarna”, förklarade han när vi samma år hördes över telefon. Han hade en ny lägenhet, sambo, en ny elorgel (favorit) och en Volvo på uppfarten.

Han pratade också då om tvångsvården, men hellre om hur mycket han älskade barnsången ”The happy frog king”, ”Scooby-Doo”-filmerna och glassbaren Amy’s på 6th Street och dess ”Roky Road”, glassen som uppkallats efter honom.

Hemstaden fortsatte att älska sin udda rockhjälte. Hans 13th Floor Elevators återförenades våren 2015 på Levitationfestivalen till öronbedövande jubel. Han log från örsnibb till örsnibb. Minnesorden från hans Austin talar nu om en ”heroisk ikon som var en av de bästa vänner som rockmusiken någonsin har haft”. Det är inga överord.

Georg Cederskog intervjuade Roky Erickson första gången i Austin 1984 för dokumentärfilmen ”Demon Angel”, som kom ut tio år senare.