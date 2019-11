George R R Martin vill skriva för ”House of the dragon”

HBO har beställt en säsong med tio avsnitt av ”House of the dragon”, som kommer att fokusera på draktämjarsläkten Targaryen och utspela sig ungefär 300 år före händelserna i ”Game of thrones”. Serien ska bara baserad på George R R Martins roman ”Eld och blod” och på två böcker han skrivit tillsammans med Gardner Dozois, ”Dangerous women” och ”Rogues”.

I ett inlägg på sin blogg skriver George RR Martin att han gärna skulle vilja skriva manus till några avsnitt, som han gjorde till de fyra första säsongerna av ”Game of thrones”.

Men, skriver Martin, först måste han bli färdig med en sak som han försökt slutföra i tio års tid:

”Låt mig vara tydlig… jag tar inte på mig några manus tills har jag avslutat och lämnat ”Winds of winter”. Vintern kommer fortfarande, och ’Winds’ förblir min prioritet, hur mycket jag än skulle älska att skriva avsnitt till ’House’.”

”Winds of winter” är tänkt att bli den sjätte romanen i Martins serie ”Sagan om is och eld”.

Var serien ”House of the dragon” ska spelas in är ännu inte bestämt, men George R R Martin gissar att några av inspelningsplatserna för ”Game of thrones” – Irland, Island, Skottland, Kroatien, Marocko, Malta och Storbritannien – kommer att återbesökas.

