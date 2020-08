Gitarristen Julian Bream är död

Bream, som var en virtuos gitarrist och turnerade jorden runt under sina glansdagar tilldelades fyra Grammy och blev nominerad 20 gånger mellan 1960 och 1985. Han var enligt Royal academy of music ”en av de mest enastående artisterna under efterkrigstiden”.

Julian Bream berättade för The Guardian 2013 att han varit tvungen att sluta musicera på allvar 2011 när han blev fälld av grannens hund på en promenad. Han bröt då båda höfterna och skadade sin vänstra hand. Till tidningen sa han: ”Det är inte så farligt att jag inte kan spela mer. Saken som dock stör mig lite är att jag vet att jag är en bättre musiker än jag var när jag var 70. Men jag kan inte bevisa det.”