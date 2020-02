”Give me liberty” befriande kaos i varm komedi om färdtjänstförare

Dramakomedi ”Give me liberty”

Regi: Kirill Mikhanovsky.

Manus: Alice Austen, Kirill Mikhanovsky.

I rollerna: Chris Galust, Lauren ”Lolo” Spencer, Maxim Stoyanov, Darya Ekamasova med flera. Längd: 1 timme, 50 minuter (från 15 år). Språk: engelska (och lite ryska). Visa mer

Kaos är tillbaka. Det känns hemtrevligt om man är uppväxt med amerikansk sjuttiotalsfilm, slamriga ljudmiljöer, tvivelaktiga hjältar, påtända kamerascenerier, hyperrealistisk dialog och självdestruktiv humor. Netflixsensationen ”Uncut gems”, till exempel, har allt det där uppdaterat till ett glansigt, mättat, informationsöverflödat, nihilistiskt 2020-tal. Eller ganska uppdaterat, för storyn om mannen som skulle kunna ha det bra men bara inte kan låta bli att fucka upp är visserligen evig men också rätt sliten.

En mer tidsrelevant antihjälte är färdtjänstföraren Vic (Chris Galust) i ”Give me liberty” – en nästan lika bullrig, kaotisk och energisk film (som passande nog vann John Cassavetes-priset på Indie spirit award förra veckan), fast med omvända förtecken. En dag i Vics liv är också konstant rörelse, oväntade hinder och ständiga urspårningar in i olika världar under maximal stress; men det beror inte på att han är en destruktiv fuckup utan för att samhället han lever i är det.

Själv är han en tankfull yngling som försöker rädda så många han kan i ett smällkallt Milwaukee med hjälp av sin enda tillgång: en färdtjänstbuss. Som förstås inte heller är hans och efter den här dagen är det tveksamt om jobbet är det heller.

”Give me liberty”. Foto: Folkets bio

Problemen börjar redan när han ska försöka få iväg sin dementa farfar, som gillar att laga mat men inte att stänga av spisen, till en begravning. Allt fördjupas när hans första passagerare, en man med fetma som klagar oavbrutet på hur mycket folk klagar, inte är påklädd när han kommer och urartar helt när han tvingas skjutsa en smärre rysk koloni, vilket retar upp Tracy (Lauren Spencer), en kaxig och ambitiös ung kvinna med als, som inte gillar när man avviker från protokollet.

Det osannolika sällskapet hamnar på en kyrkogård, i raskravaller, i en död kvinnas lägenhet och – i jakt på sötsaker till en diabetessjuk passagerare – på ett dagcenter för funktionsnedsatta där en autistisk man målar bilder av nakna vinterträd som förgrenar och förgrenar sig, precis som Vics dag, och till slut blir lika vackra.

”Färdtjänst-driver” är mer svårsålt, men just därför en utmärkt metafor om man vill berätta om verkliga outsiders.

Trots det vilda flödet lyckas regissören – i alla fall till största delen – undvika att hamna i vare sig ”frodigt gemyt” eller depression. Var och en i den brokiga skaran tas på allvar och blir verklig, ingen definieras av sin funktionsvariation. En av fripassagerarna lever visserligen upp till alla fördomar om ryska, halvkriminella män men han spelas så fint av Maxim Stoyanov att allt är förlåtet.

Det är inte lätt att göra varm komedi och samhällskritisk realism på en gång. Mikhanovsky och dramatikern Alice Austen älskar sina karaktärer med en glöd som gränsar till religiositet och räddar dem lite för ofta från oundvikliga katastrofer. Men filmen är en energibomb och konceptet roligt, för det sista som ingår i USA:s självbild är en färdtjänstbuss. Ambulansförare, taxichaufförer och, förstås poliser och deras bilar är intressanta; de signalerar liv, död, kriminalitet eller sex. ”Färdtjänst-driver” är mer svårsålt, men just därför en utmärkt metafor om man vill berätta om verkliga outsiders.

Hela filmen påminner om den ryska sagan om en borttappad vante som allt större djur vill krypa in och värma sig i en smällkall dag. Den verkar rymma allt, tills den lilla myran eller loppan eller vem det nu är som kommer allra sist, ska in. Då spricker alltihop, men man blev inte ledsen av den sagan heller.

Se mer. Tre andra komedier med kaos som huvudingrediens: ”Minnie och Moskowitz” (1971), ”Life is sweet” (1990), ”Svart katt, vit katt” (2019).

