Göran Leijonhufvud: Även klassiska konstnärer gör uppror mot den politiska censuren i Hongkong

HONGKONG. I höst är det fem år sedan paraplyrevolten bröt ut i Hongkong då unga aktivister använde paraplyer för att skydda sig mot polisens tårgas. Nu pågår ”Operation rädda paraplykonsten”. Konstnärer som skildrade proteströrelsen är rädda att deras verk ska censureras eller tas i beslag.

Konstnärerna är övertygade att Kinas ledare helst vill utplåna minnet av de folkliga protesterna i Hongkong 2014 – precis som det sedan länge är tabu för människor på Kinas fastland att nämna demokratirörelsen i Peking 1989 och regimens massaker på demonstranter i juni det året.

I september 2014 ockuperade unga demonstranter Hongkongs centrum. De höll ställningarna i 79 dygn och fick sympatier från många medborgare. Ockupanterna krävde att få en framtid med full rösträtt som de blivit lovade enligt avtalet mellan Storbritannien och Kina om stadens framtid.

Men Kina och den lokala regeringen slog dövörat till. I stället verkar Hongkongborna i dag ledas in i en politisk strypsnara av regimen i Peking.

Häromdagen gick omkring en miljon människor ut i en protestmarsch mot ett lagförslag som blev droppen som fick bägaren att rinna över. Det innebär i praktiken att Kinas styrande kommunistparti kan peka ut vilken som helst misshaglig person i Hongkong som sedan ska lämnas ut till en domstol i Kina. Rättsväsendet där är helt i händerna på partiet.

Yttrandefriheten blir alltmer inskränkt i denna stad i Kina trots att Hongkong ska åtnjuta en hög grad av autonomi enligt grundlagen. En rad konstnärer har startat en räddningsaktion för hundratals teckningar, målningar och affischer som skildrar paraplyrörelsen.

En av deltagarna är Fong So. Han berättar för mig att han för säkerhets skull skickat 146 av sina original från 2014 till samlingarna i British Museum i London. Han planerar att sända ytterligare några av sina övriga verk utomlands.

Tuschmålning från paraplydemonstrationerna 2014 av Fong So.

Fong So som jag följt i 20 år säger att den politiska atmosfären i Hongkong blir alltmer kvävande. Han tycker att oroväckande nyheter dyker upp nästan varenda dag. När jag ber honom precisera tar han sats och säger:

– Vår regering tar order från Peking. De utnämner jasägare till alla poster. De diskvalificerar demokratiskt sinnade kandidater eller medlemmar i lagstiftande församlingen. De ställer nio ledare för paraplyrörelsen inför rätta och skickar aktivister i fängelse. De skadar det juridiska systemet.

Denna ängslan och självcensur hänger naturligtvis ihop med Pekings lagvidriga ingrepp mot bokhandeln Causeway Bay Books 2015. Kinesiska agenter förde bort alla fem medarbetarna till fastlandet, däribland svenske medborgaren Gui Minhai. Bokhandeln sålde bland annat böcker om de kinesiska ledarnas dolda privatliv och har nu tvingats stänga.

Några akademiker arbetar för att konstverken och föremålen ska visas på det stora statliga konstmuseet M+ som ska öppnas nästa höst. Men ledningen där ställer sig skeptisk.

Fong So gläds hursomhelst åt att han var inbjuden med flera av sina bilder till utställningen ”I object” (jag opponerar) på British Museum tidigare i år. Den var kurerad av Ian Hislop, chefredaktör för tidskriften Private Eye. Hislop ville visa hur människor alltid använt bilder för att uttrycka avvikande åsikter – från antikens egyptier till paraplybärande upprorsmakare i Hongkong.

Fong So är både en kulturbärare av det traditionella tuschmåleriet och en stigfinnare för ett nytt sätt att måla. Så här började det för honom som pojke i Kanton i södra Kina:

– När jag var ledig från skolan gick jag ibland på utställningar. En dag försökte jag måla av en tavla. Då kom det fram en äldre man som tyckte jag hade talang och erbjöd sig att lära mig måla.

Det visade sig att den äldre mannen var He Xiu, en välkänd konstnär i det traditionella måleriet. När Fong So var elva år lämnade han sin pappa i Kanton och tog sig över gränsen till sin mamma i Hongkong. Med sig hade han ett brev från He Xiu som öppnade portar till berömda lärare i tuschmåleri.

I Hongkongs extremt materialistiska miljö är Fong So något av en särling, men hans blida sätt kan vara förledande. Hans budskap är skarpa och tydliga, ofta i starka och klara färger.

Han lärde sig tålmodigt tuschmåleriets teknik. Men samtidigt tillhörde hans läromästare en inriktning som vidgade det traditionella måleriets motivkrets från övervägande ”blommor och fåglar” till sociala motiv och ett engagemang för gemene man. ”Penseln och tuschen måste följa med sin tid”, löd stridsropet.

En demonstrant under veckans massprotester. Paraplyerna används som skydd mot polisens tårgas. Foto: Todd Darling

I dag säger den nu 67-årige Fong So att ”jag kan bara måla det drama som utspelas människor emellan”.

Så det var naturligt att han dök upp med sitt skissblock under paraplyrörelsen 2014. Skisserna från de många gånger snabba händelseförloppen förvandlade han sedan till tuschmålningar hemma i sin lilla enrummare.

Under 25 år tog Fong So en betydelsefull omväg. Efter en universitetsexamen i ekonomi fick han en ledande roll i tidskriften The Seventies, senare The Nineties. Den gav inblickar i vad som pågick bakom kulisserna i ledarskiktet Peking.

Ett år efter Hongkongs återgång till Kina kände Fong So att det var dags att ta upp penseln igen och kommentera vardagens Hongkong i bild i stället för text. Han blev bland annat uppmärksammad för målningar som visade hur svårt många fattiga pensionärer har det. Bilderna är inkännande och människorna har en värdighet i eländet.

Fong So tycker att konsten är lågt värderad i Hongkong. Den spelar ingen roll i uppfostran och de höga fastighetspriserna är nästan oöverstigliga för unga lokala konstnärer. De flesta har två eller tre jobb.

Samtidigt som Fong So och många av hans lokala kolleger arbetar i motvind har Hongkong ryckt åt sig en ledande roll i Asien som ett kraftcentrum i konstvärlden. Starka kommersiella intressen ligger bakom. Auktioner och internationella toppgallerier söker sig dit där pengarna finns, det vill säga Kinas tusentals nya miljardärer och miljonärer.

Auktionshusen Sotheby’s och Christie’s checkade in redan 2005. Staden är redan världens tredje största auktionsmarknad efter London och New York och har i ”Art Basel in HK” en väletablerad årlig månadslång konstmässa. De allra senaste åren har även fixstjärnor på den globala gallerihimlen börjat lysa över Hongkong.

Något som verkligen bidrar till konstvärldens ökande intresse för Hongkong är den lokala regeringens initiativ att öppna M+, ett museum för samtida konst. Storleken och inköpsbudgeten mäter sig med Tate Modern i London och Moma i New York. Efter många turer ska museet öppnas på hösten nästa år. M+ fick i alla fall en flygande start 2012 när den dåvarande chefen Lars Nittve lyckades förvärva större delen av den schweiziske konstsamlaren Uli Siggs överväldigande samling av de senaste 50 årens konst från Kina.

Kinesiska konstnärer kunde i Hongkong få rena fantasibelopp för sina tavlor när nyfikenheten övergick i boom bland utländska köpare. Många skapade på ren och skär spekulation, de varierade teman från den tumultartade kulturrevolutionen och från Maokulten för att kittla en västerländsk publik. Samtidigt ville nyrika kineser köpa status genom att börja samla västerländsk konst – eller spekulera i sådan.

För konstintresserade är det ren bonus att kunna se det senaste av både västerländska och asiatiska konstnärer. Det ger Hongkong en särställning. Där får vi både kvalitet och bredd och vi kan lätt tillbringa flera dagar på gallerierna.

Det finns potential för ytterligare utveckling med M+ som är tänkt som en motvikt till den kommersiella marknaden. Men frågan har ställts: Är Hongkong förtjust i konsten eller bara i idén om konsten utan att acceptera den fullt ut i all sin komplexitet?

Här handlar det också om yttrandefriheten, en fråga som blir allt mer brännande när Peking redan drar åt tumskruvarna inför 2047, det år då Hongkong helt ingår i Kina och avtalet om ”en hög grad av autonomi” slutar att gälla.

Ett test på yttrandefriheten var när M+ för två år sedan visade delar av Uli Siggs samling. När utställningen turnerade i Europa var omslaget på katalogen en målning som påminde om massakern på demonstranter i Peking 1989. Men när samma utställning kom till Hongkong var det ett beskedligt konstverk som prydde katalogen. Även förordet dämpades.

Så det testet klarade inte M+ och Hongkong. Behöver vi ens fråga vad som händer med konsten från veckans alldeles nya proteströrelse?

