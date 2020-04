Graham Swift skapar närvarokänsla med några pennstreck

Roman Graham Swift ”Här är vi” Översättning Hans-Jacob Nilsson Albert Bonniers förlag, 180 sidor Visa mer

Hantverket, det välsignade hantverket! Graham Swift har det i sin hand. Hans nya roman ”Här är vi” gör det god romankonst ska; genom konkret gestaltning skapas närvarokänsla, med några få pennstreck fås detaljer att berätta om större sammanhang, genom uppbruten kronologi uppstår en spänning efter att få veta hur det går. Swift är så säker att han ibland kan strunta i lärobokens ”show, don’t tell” och på en allvetande författarrösts vis skriva rakt ut att nu kände han eller hon så här.

I Swifts förra roman ”Mödrarnas söndag” var det en enda dag, den 30 mars 1924, som ändrade den förväntade riktningen på unga husjungfrun Jane Fairchilds liv. I ”Här är vi ” är det sommaren 1959 som förändrar tre människors liv. På en pir i Brighton uppträder trollkarlen Ronnie Deane, hans assistent Evie White och konferencieren, sång- och dansmannen Jack Robins i en varieté. Långa vita handskar, svarta flugor, höga hattar, duvor och plymer inför en begeistrad semesterfirande publik – det sista andetaget för en kultur som snart kommer att ersättas av televisionens svartvita bilder, där människor inte behöver samlas för att bli underhållna. När sommaren börjar är Ronnie och Jack vänner, och Ronnie och Evie är fästefolk. När sommaren slutar ser relationerna annorlunda ut.

Här lär sig pojken trolleri och klasskillnader

Från denna sommar går Swift bakåt i personernas liv och vi får framför allt följa Ronnie, som under kriget evakueras från en fattig ensamstående mor i London till ett förmöget par på gården Evergreen i Oxfordshire. Här lär sig pojken trolleri och klasskillnader. Främmande ord, främmande umgängesformer och föremål. Swift skissar pojkens resa så skickligt att vi redan efter ett par sidor förstår vad ett utropstecken betyder: ”Sällskapsspel!” Det existerar alltså människor så sysslolösa och så sugna på umgänge att de sätter igång med att leka, vuxet folk! Swift behöver inte skriva ut Ronnies reaktion mer än med det där utropstecknet; jag fyller villigt i.

Och från denna sommar går författaren även framåt i personernas liv. Plötsligt är det 2009 och Evie White ser i spegeln en 75-årig kvinna som blev någon annan än hon en sommar för länge sedan trodde att hon skulle bli. En sommar. Ett liv.

Det blir, som sagt, god romankonst. Men inte nyskapande sådan, inte strålande. Det blir snarare trygg läsning. Jag litar på den här författaren, men han kan inte framkalla den där hisnande känslan man kan få av den extraordinärt bra litteraturen. Inte det där ”oj, kan man göra så här med genren, med orden, kan man hitta sådana här uttryck för att förmedla den där känslan!” Det blir inte den där lättheten och liksom fnissigheten som ibland kan uppstå i en.

Dessutom: inte ens hos hantverksskickliga författare är en romans innehåll oviktigt. Och det här innehållet kretsar kring underhållningsbranschen, teatern, föreställningen. Swift uppehåller sig en del vid frågor som när kan man skilja föreställning från förställning, spelar vi inte alla alltid teater, vad är egentligen skillnaden mellan trick och illusion och måste the show alltid go on? Personligen är jag ointresserad av sådana frågor; jag tycker mest de är koketterande och till intet förpliktigande. Om du känner en dragning till scenens värld störs du kanske mindre.

”Här är vi” är full av tid, både som tema och som form

Det är möjligt att Swift vill skriva något slags metaprosa; få fram en analogi mellan trolleri och fiktion där de två delar spelet mellan att visa resultatet av det man gör, men dölja metoderna med vilka man åstadkommer det resultatet. Jag vet inte. Och sådana metagrejer har jag i vilket fall fått nog av, både som litterär praktik och som litteraturteori.

Däremot är jag svag för tid. Gårdagens betydelse för dagen, dagens betydelse för morgondagen. ”Här är vi” är full av tid, både som tema och som form. Från nuet berättar Swift om gårdag och morgondag, men inte alltid som den var eller blev utan även som den skulle ha kunnat vara eller ha blivit. Presens, preteritum, futurum, konditionalis – allt blandas. Man får liksom syn på existensen genom det där.

Det var tre år sedan jag läste ”Mödrarnas söndag”, men den finns fortfarande kvar i mig. Som en stämning av loja varma våreftermiddagar på landet, där solen letar sig in genom ett öppet fönster och man vet att där utanför finns snart böljande grönska och ett väntande liv. Jag tror inte att jag kommer att bära med mig ”Här är vi” på samma sätt. Å andra sidan bör ju inte en författare lastas för att en gång ha skrivit en så storslagen roman att hans nästa verk ter sig blekare. Och som sagt: en författare som kan hantverket är alltid läsvärd.

