Grammychans för Candlemass och Tove Lo

Candlemass är nominerade i kategorin bästa metalframförande för låten ”Astorolus – the great octopus”, med Tony Iommi som gästartist.

Svenska Tove Lo är i sin tur nominerad i kategorin årets video för ”Glad he's gone”.

Flest nomineringar har dock amerikanska Lizzo. Under året har hon hyllats för sitt album ”Cuz I love you” och när Grammynomineringarna presenterades återfanns hon i åtta kategorier. Det är första gången en ny artist dominerar nomineringarna sedan 2004 då en färsk Kanye West kammade hem tio nomineringar, konstaterar Billboard.

Efter Lizzo kommer Billie Eilish och Lil Nas X, med sex nomineringar vardera.

För första gången i Grammyprisernas 62-åriga historia är två artister nominerade i de fyra största kategorierna: Lizzo och Billie Eilish kan båda få pris för bästa album, skiva, låt och som bästa nykomling.

Den blott 17-åriga Billie Eilish är dessutom yngst hittills att bli nominerad i dessa fyra kategorier. Lizzo, Eilish och den 20-årige rapparen Lil Nas X är också alla tre nominerade i kategorin bästa nykomling och Los Angeles Times beskriver dem som en ny generation artister och en indikation på att jurymedlemmarna försöker se till andra artister än vita äldre män.

Eilish släppte tidigare i år sitt debutalbum ”When we all fall asleep, where do we go?” som inte har lämnat Billboardlistans topp tio-lista sedan det nådde lyssnarna i mars.

Ytterligare några nomineringar har Sverigeanknytning: Max Martin har varit med och skrivit musik till Ariana Grandes album ”Thank u, next” som är nominerat till årets bästa album.

Den tidigare chefsdirigenten för Göteborgs Symfoniker, Gustavo Dudamel, är nominerad i kategorin bästa orkesterframträdande och Johan Rencks tv-serie ”Chernobyl”, närmare bestämt den isländska kompositören Hildur Gudnadóttir, kan få en Grammy för bästa soundtrack.

Årets Grammygala hålls den 25 januari.