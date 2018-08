Gratisfestival för kärlek och gemenskap på Gärdet i helgen

Ambitionen bakom initiativet Let’s Make Love Great Again, med prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse som samarbetspartner, är att skapa en positiv motkraft. En rörelse som samlar människor. Gemenskap, värme och kärlek istället för näthat och splittring, säger arrangören Niclas Lagerstam, som har en bakgrund som grundare av den turnerande musikfestivalen Putte i Parken.

– Idén kom av jag blivit väldigt trött på allt hat och all polariseringen i samhället. Den råa tonen och vi- och dom-tänkandet. Jag tycker att man ska visa mer kärlek och respekt för varandra än man gör i dag och funderade på hur jag kunde bidra. Donald Trumps slogan om att göra USA great again blev inspiration för namnet på initiativet, sammanfattar han.

– Det känns verkligen som det finns en stor längtan i dag efter mer värme och vänlighet, inte minst bland alla unga.

Redan i vintras under planeringsarbetet anslöt sig prinsparet, som själva arbetar med kampanjen #viberättar mot hat och mobbing riktad mot barn och ungdomar på nätet. Prinsessan Sofia medverkar på lördag i ett panelsamtal om de ungas vardag i de sociala medierna.

– Det är klart att alla artister kommer att dra folk till Gärdet, men jag hoppas att folk kommer också för att sluta upp kring ett bra budskap, säger Niclas Lagerstam som understryker att gratisfestivalen bara är ett startskott för en riksomfattande och löpande verksamhet under Let’s Make Love Great Again-parollen.

– Den här rörelsen ska fortsätta också i skolor, idrottsföreningar och andra sammanhang med utbildningar och föreläsningar. Jag ser det här som ett livslångt projekt. Det är också en del av ett förändrat festivalklimat i Sverige med mer nischade upplevelser och andra upplevelser än bara musik. Festivaler där publiken är mer delaktig på olika sätt.

Hur tror du att festival-Sverige ser ut om tio år?