Green Day försöker signalera uppror och integritet

Inför Green Days trettonde album har sångaren Billie Joe Armstrong pratat om hur han och bandet gått in för Motown-soul, glamrock och ”maniska” anthems. Tyvärr för Armstrongs del så bedöms väldigt lite i den här världen utifrån vilka ambitioner man har – hur goda de än må vara – och desto mer utifrån det faktiska utfallet.

”Father of all motherfuckers” ger också helt andra associationer än de ovan nämnda. Man tänker på raggarboogie. Mike Loves Beach Boys. Kenneth & The Knutters. Pixies ”Debaser” reducerad till ett bonusspår man kan låsa upp i ”Guitar hero”. The Jams ”A town called Malice” i ”Glee”-version. Ironisk ”Zooropa”-rock.

Det är popmusik som ska signalera uppror och integritet (”Fingers up, cause there’s no one to trust”), men lik förbannat ska kunna säljas till tv-sända veckomagasin om hockey.

Bästa spår: ”Meet me on the roof”

