Greta Thunberg blir vaxdocka i Tyskland

På vaxkabinettet, som ligger i Hamburg, kan man se Thunberg skulpterad i vax hållande skylten ”Skolstrejk för klimatet” som hon höll under sina protester utanför Riksdagshuset.

Tidigare i veckan meddelade Thunberg att hon ska varumärkesskydda sitt namn och uttrycken ”Fridays for future” och just ”Skolstrejk för klimatet”. Detta eftersom hennes namn och Fridays for future-rörelsen konstant används för kommersiella syften.

Läs mer

Greta Thunberg vill skydda sitt namn