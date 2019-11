Greta Thunberg får brittiskt litteraturpris

Den svenska klimataktivisten får priset för boken ”No one is too small to make a difference”, som innehåller hennes samlade tal. Titeln kommer från talet hon höll under FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen.

Boken har legat på Waterstones topplista sedan den gavs ut i maj i år, och enligt kedjan får Thunberg priset för att hennes ord haft en unik inverkan på en hel värld.

