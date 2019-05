Greta Thunbergs samlade tal ges ut i bokform

Boken, som har titeln ”No one is too small to make a difference”, ges ut den 6 juni. Det skriver The Guardian.

Det första talet i boken hölls i augusti 2018, tre veckor efter att hon inledde sin klimatstrejk på Mynttorget i Stockholm, och det sista talet är det som hölls i brittiska parlamentet i april.

Titeln kommer från ett tal Thunberg höll på ett FN-klimatmöte i Polen.

Penguin kommer även att ge ut boken ”Scener ur hjärtat”, skriven av Thunbergs mamma, sångerskan Malena Ernman. Den får den engelska titeln ”Scenes from the heart”.

