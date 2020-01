Greta Thunbergs tal blir performanceverk på Dramaten

Den 20 augusti 2018 satte sig Greta Thunberg utanför Sveriges riksdag med sin skylt ”Skolstrejk för klimatet”. I dag är hon en frontfigur för en världsomfattande klimatrörelse som samlat miljontals människor.

Uppsättningen ”We hear you” är baserad på Thunbergs ”No one is too small to make a difference” (2019). En bok som rymmer elva av de uppmärksammade tal som hon framfört i bland annat FN, EU, World Economic Forum och på demonstrationer.

På Dramatens stora scen syns den 31 januari bland annat Thomas Hanzon, Danilo Bejarano, Mia Benson, Electra Hallman, Per Mattson och Ingela Olsson. Jacob Hirdwall har översatt och gjort bearbetningen och regisserar ihop med Ada Berger. Scenografin har Alexander Mørk-Eidem skapat.

Hälften av intäkterna från föreställningen går till Greta Thunbergs stiftelse.