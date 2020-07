Greta Thurfjell: Är vi, som samhälle, redo för den första Tiktokromanen?

Om Sally Rooneys romaner hade utspelat sig på Tiktok hade de betraktats som pinsamma.

Romanfigurerna i ”Samtal med vänner” och ”Normala människor” mejlar och sms:ar som vore året 2003, vilket gör det säljiga epitetet den unga irländskan fått – ”en Salinger för Snapchatgenerationen” – något missvisande. (Dessutom använder ingen Snapchat längre.) Sett i backspegeln var det klokt av henne att lämna den hypermoderna tekniken utanför skildrandet av ungdomen. Och så slapp tv-versionen av ”Normala människor”, som SVT sänt under våren, de där töntiga animerade sms-bubblorna och pålagda Iphoneljuden.

För ”Tinderromanen”, som för några år sedan sades säga så mycket om vår tid, känns redan hopplöst daterad. Jag vet knappt någon, förutom Johanna Frid i ”Nora eller Brinn Oslo brinn”, som lyckats skriva skönlitterärt om Instagram. Och Anna Andersson får ursäkta, men det finns något symtomatiskt i att hon som tillhörande generation X är den som, i en nylig text i Aftonbladet Kultur, sörjer Kenzas och Kissies nedlagda (om än inte skönlitterära) bloggar – deras storhetstid ligger ju tio år tillbaka i tiden.

I våras läste jag en artikel i The Guardian om fenomenet att utnämna författare till ”sin generations röst”. Vad definierar en sådan röst? Är det en ära eller en förbannelse att bli dubbad? Kan man ens tänka sig en enda röst för en hel generation, i synnerhet i dag, när varje generation splittrats i otaliga?

Artikeln citerade just den hyllade Sally Rooney, som konsekvent slagit ifrån sig när generationsgeneraliserandet kommit på tal: ”Mina böcker kan mycket väl komma att betraktas som konstnärliga misslyckanden, men jag vill inte att de misslyckas med att tala för en generation jag aldrig ville tala för från början.”

Jag kommer att tänka på den där artikeln igen när Rooneys efterträdare nu utnämnts. Även hon är en ung irländska, Naoise Dolan, vars uppmärksammade roman ”Exciting times” ges ut på svenska i höst med titeln ”Edith & Julian”. Förlaget beskriver den som en roman om ”kärlek, klass, sex och relationer”. ”Normala människor” beskrevs, när den kom häromåret, som ”en roman om kärlek, klass och makt”.

Typiska millennialämnen, verkar det som. Men säg den unga generation som inte varit besatt av klass och kärlek, å andra sidan – när Naoise Dolan jämförs med Sally Rooney i en intervju i The Independent påpekar hon att romaner om kvinnors själsliv inte är någon direkt nymodighet. Är inte alla författare, per definition, a voice of a generation?

Tidigare i veckan skrev min DN-kollega Matilda Voss Gustavsson om klyftan mellan millennialgenerationen och dess efterföljare, den förment brådmogna och rättmätigt hånfulla generation Z. De är födda 1995 eller senare, vilket gör att jag precis hamnar utanför gemenskapen, men som gränsfallsmillennial delar jag deras kritik av våra desperata försök att förlänga ungdomen upp i sena trettioårsåldern. Det är bara det att den låter som vår kritik av generation X. Även de påstods ju kännetecknas av en oförmåga att växa upp – och vi av våra krossade illusioner om tillvaron.

Ibland tänker jag att det över huvud taget inte finns några generationer, det finns bara unga och gamla, och den panikartade skräck som präglar övergången från det först- till det sistnämnda. Insikten om att det alltid kommer en ny laddning unga, och det snart, är smärtsam. Men jag är nyfiken på hur dessa desillusionerade unga kommer att ta sig an romankonsten. När kommer den första läsvärda Tiktokromanen?

