Greta Thurfjell: Därför är sveken och lögnerna i ”Succession” befriande mänskliga

Den vackraste låten på Lana Del Reys (halv)nya album ”Norman fucking Rockwell” heter ”How to disappear” och slutar med raden ”no one’s going anywhere”. Hon försäkrar en älskare om att hon kommer stanna, att han kan vara trygg, inte mer än så – men för den som följt Lana Del Rey och hennes låttexter om olycklig, desperat, förkrossande kärlek under en längre tid är det radikalt. Jag kan inte höra den raden utan att gråta, eftersom jag så gärna vill att det ska vara sant, för henne men kanske också för mig.

I veckan tog den andra säsongen av HBO-serien ”Succession” slut, med avsnittet ”This is not for tears”. Titeln är en rad ur dikten ”Dream song 29” av den amerikanska poeten John Berryman. Den sista raden ur samma dikt gav namn åt den första säsongens sista avsnitt: ”Nobody is ever missing”. Dikten handlar inte som ”How to disappear” om besvarad kärlek, den handlar om en man som om natten får för sig att han mördat och tvingas räkna människor för att säkerställa att han bara inbillat sig.

Ändå påminner slutraderna om varandra i sin försäkran om att allt är som det ska vara.

I ”Successions” säsongsavslutnings sista scen – spoilervarning, antar jag, även om jag råkar tycka att man får skylla sig själv om man ännu inte sett avsnittet och ändå envisas med att läsa det här – förråder Kendall Roy sin pappa, den åldrade mediemogulen, genom att under en livesänd presskonferens avslöja hans inblandning i en omfattande företagsskandal. Hela säsongen har Kendall Roy hasat runt med död blick och underdånig inställning till sin skräckinjagande far, som håller honom i ett järngrepp efter hans inblandning i en dödsolycka i första säsongen.

Men innan olyckan försökte Kendall Roy upprepade gånger manövrera ut sin pappa, slå sig fri, liksom hans syskon på olika sätt försökt slå sig fria. Det är bara det att de kan ju inte bli fria, de är alla bundna till varandra av blod, och ännu tjockare, av pengar. Sällan har jag sett en tv-serie om så fasansfullt rika, förment fasansfulla människor – och sällan har jag känt sådan empati med deras plågor.

”Succession” är en svart komedi, ett satiriskt drama som hämtar inspiration från dynastierna Murdoch, Trump och Redstone. Jag vet instinktivt att jag inte borde älska samtliga karaktärer som vore de mina egna familjemedlemmar, men jag kan inte låta bli. Ju djupare de hugger varandra i ryggen, desto djupare blir min kärlek, liksom min lojalitet – om ingen annan är på deras sida får väl jag vara det, typ.

Otaliga är de kulturskribenter som under säsongens gång nästan tvångsmässigt tagit avstånd från familjen Roy och dess hantlangare, som inte kan hejda sig från att kritisera dem på ideologiska grunder, som om de faktiskt fanns i verkligheten. Men kanske är det lättare att smäda dem just eftersom de inte är verkliga, på samma sätt som det gör det lättare för mig att älska dem – fiktionen tillåter oss att känna en hel rad känslor som vi annars inte skulle medge att vi kände.

Det är befriande med en serie där alla beter sig vedervärdigt utan att någonsin be om ursäkt. Deras ständiga svek, lögner och intrigmakerier är mänskliga, de också. För samtidigt skymtar en djupare lojalitet, bortom vem som för stunden råkat tilldelas vilken företagspost – som i scenen där den yngsta (men fullvuxna!) sonen Roman får en plötslig örfil av sin pappa och storebror Kendall fullkomligen ryter: ”Don’t fucking touch him”. De är fast med varandra, vad som än händer, vem som än vinner, och de vet om det.

Nobody is ever missing, no one’s going anywhere, på gott och ont.

