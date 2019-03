På sista tiden har jag sett mig själv gråta glittrande tårar, sett mitt högblanka ansikte skjuta spjut av stål när jag öppnar munnen, sett en regnbågsskimrande metallskorpion knipa sig fast i min näsa.

Tyvärr har jag inte varit på en omvälvande dryckesresa i den peruanska regnskogen utan bara testat väldigt många nya Instagram-filter.

Matilda Gustavsson: Låt dig inspireras av män som tar menlösa selfies

Alltför länge har de filter som Instagram och Facebook erbjuder, för den som är trött på sitt naturella ansikte i selfiekameran, mer eller mindre begränsats till: hundöron (som använts chockerande högt upp i åldrarna), ögonförstoring (för den som vill se ut som tonårsroboten i bioaktuella ” Alita: Battle angel”) eller en påstrykning av Kylie Jenners omåttligt populära läppstift (om än inte med tillhörande läppinjektion).

Nyligen verkar Instagram ha fått nys om att också vi internet-emos vill kunna vanställa våra ansikten digitalt, och börjar samarbeta med fristående konstnärer som skapar sina egna filter med hjälp av augmented reality- och ansiktsigenkänningsteknik. De heter saker som @johwska och @exitsimulation och @fvckrender och för att få tillgång till deras filter från Instagram-kameran – och därmed en helt ny värld av möjliga, metalliskt skimrande utseenden – behöver man bara börja följa dem.

I en artikel i nätmagasinet Dazed Beauty säger konstnären Johanna Jaskowska som skapat det mest populära filtret i genren, Beauty3000, att hon under arbetet med det tänkte: ” You want plastic? I’ll give you the real plastic.” I samma artikel sägs de nya neosurrealistiska filtren ”upplösa den kardashianska skönhetens monotona narrativ”. Jag undrar det, jag. Beauty3000 är snarare ett filter som drar upp reglagen på rådande skönhetsnormer, de som systrarna Kardashian till stor del satt, till max – det gör att man ser ut att vara doppad i vaselin, utjämnad, högblank och glänsande. Som den jättelika, blåhåriga hologramkvinnan i ” Blade runner: 2049”. You want plastic? Här har du dig själv som fabriksny sexdocka.

Greta Thurfjell: Kanske öppnar ”Sex education” för porr på Netflix?

Namnet Beauty3000 antyder framtid, science fiction, artificiell skönhet som ett svar på den mer uppmärksammade artificiella intelligensen. Och det är sant att nästan vem som helst blir snygg i dessa kantiga, metalliska filter – snygg på det konstnärliga, alternativa sätt som nittonåriga Instagram-modeller med fula solglasögon och trendiga hockeyfrillor är snygga. Så är det också främst i den subkulturen som filtren har slagit igenom. De skriker ”cool på internet”.

Det är kanske själva poängen. Användarna kan hänge sig åt artificiell skönhet eftersom de lever sina liv lika mycket på internet som i verkligheten, och eftersom de inte nödvändigtvis tycker att det är något osunt. Det guldglittrande ansiktet, eller ansiktet invirat i kedjor, eller ansiktet uppdelat på tre ansikten, är nästan lika verkligt som ansiktet i spegeln. Allt är ju projektioner, eller hur? ”Vi är alla delvis virtuella varelser”, säger filterkonstnären Aaron Jablonski – @exitsimulation – till Dazed Beauty, ”vi tillbringar så mycket tid framför våra skärmar att identiteten vi upprättar online blir en viktig del av oss själva.” Och vi som är uppvuxna på sociala medier är införstådda med att inte bara våra ansikten, utan hela våra uppenbarelser, är lika verkliga där som i verkligheten. Därav drömmen om att se ut som internet.

Jag är tveksam till om den nya generationens Instagram-filter är så subversiva som konstnärerna själva vill få dem att verka. Det måste de å andra sidan inte vara. För det internet-emo som händelsevis alltid närt en dröm om att få likna cyborgen Seven of Nine i ”Star trek: Voyager” är de en välsignelse.

Läs fler texter av Greta Thurfjell , bland annat om Kristen Roupenians uppmärksammade novellsamling ”Kattmänniska” .