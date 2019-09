Greta Thurfjell: Den röda rosen har aldrig varit så cool som just nu

I ett nätmagasin ser jag en bild på ett par skor med genomskinlig blockklack från Maison Margiela. Inbäddad i den ena plastklacken ligger en halvrökt, glödande cigg. Inbäddad i den andra en rosenknopp. Det är en otroligt snygg bild på ett par otroligt snygga skor. Eftersom jag inte har några solblonda barn eller bedårande husdjur har jag helt enkelt inget annat val än att ha skorna som bakgrundsbild i mobilen.

Så kommer det sig alltså att jag tänker på rosor varje gång jag tar upp min telefon. Eller, mer specifikt tänker jag på ros-emojin, eftersom plasten kring rosen får den att se mer virtuell än verklig ut.

Rosen är min mest använda emoji eftersom den funkar i alla sammanhang – romantiska och vänskapliga och bekantskapliga. Och dessutom när man tyvärr tvingas tacka nej till att medverka i något panelsamtal om ett ämne man inte kan uppbåda minsta lilla intresse för, men inte vill framstå som fullkomligt odräglig.

Det är också den emoji som amerikanska democratic socialists – inte riktigt socialdemokrater, men på det stora hela socialdemokrater – placerar intill sina Twitternamn. Vänsterorganisationen Democratic Socialists of America började under Bernie Sanders primärvalskampanj 2015 uppmuntra sina medlemmar att fästa ros-emojin någonstans på sin profil för att markera politisk tillhörighet. Amerikanska socialister lånar ofta terminologi och estetik från sina europeiska kamrater, men just den socialistiska rosen förekom i USA så tidigt som under den så kallade Bröd och rosor-strejken i textilarbetarstaden Lawrence, Massachusetts 1912.

Själv har jag tänkt ägna stora delar av hösten åt att försöka utstråla ”English rose”, ett svåruppnåeligt ideal där blek men rosig hy och oklanderlig uppfostran spelar stor roll.

I Europa började rosen förknippas med socialism redan under de tyska antisocialistlagarnas tid. Rikskansler Otto von Bismarck lät 1878 införa ett förbud mot att bära socialdemokratiska symboler, vilket ledde till att dåtidens sossar i stället stoppade röda rosenknoppar i sina knapphål. Även detta kastades de då i fängelse för, med motiveringen att det tyska folket förvisso fick pryda sig med vilka blommor de ville, men att rosutsmyckade socialister i grupp inte gick att tolka som något annat än partisympatisörer. Jag fantiserar om att de sedan satt där i sina tyska fängelsehålor och höjde nävarna mot taket: ”En dag ska socialister ostraffat få positionera sig på internet genom att fästa en samling röda och gröna pixlar bredvid sina putslustiga Twitternamn!”

Eftersom det råkar vara Lana Del Rey-säsong samtidigt som jag upptäcker Margiela-skorna tänker jag också på den rosrelaterade internetföreteelse som är bilden där en röd ros har en cigarett instucken mellan kronbladen, med den tillhörande texten ”listens to Lana Del Rey once”. Poeten Elis Burrau har i diktsamlingen ”Röda dagar” skrivit en underbar dikt på temat: ”den rökande rosen kallas ofta / listens to Lana Del Rey once / det ska tydligen vara hånfullt– / men jag tycker det är så vackert / att uppleva stor konst en gång / och transformeras från människa / till blomma med cigarett i ’munnen’”.

Faktum är att rosen är överallt. I dagarna har Liv Strömquist gett ut seriealbumet ”Den rödaste rosen slår ut”, med titeln lånad ur en dikt av den amerikanska poeten Hilda Doolittle. Helt nyligen avslöjade ”Mad men”-skådespelaren Christina Hendricks att filmaffischen till ”American beauty” från 1999 föreställer hennes egen hand – som, givetvis, håller i en röd ros. Själv har jag tänkt ägna stora delar av hösten åt att försöka utstråla ”English rose”, ett svåruppnåeligt ideal där blek men rosig hy och oklanderlig uppfostran spelar stor roll.

Det är svårt att säga om det är den växande vänsterrörelsens eller den aldrig döende internetestetikens förtjänst, men den röda rosen har aldrig varit så cool som nu.

