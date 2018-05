Greta Thurfjell: Det våras för de ledsna tjejerna

Stjärnskottet Sarah Klang har för vana att uppträda live i en mantel med texten ”saddest girl in Sweden”, och skriver låtrader som: ”I don’t want you to know how sad I can get”.

När Lykke Li snart, den 8 juni, släpper sitt första album på fyra år har hon döpt återkomsten till ”So sad, so sexy”. På den senaste singeln, ”Utopia”, sjunger hon om att ”go deep like Dylan”.

Hanna Järver har varit ledsen länge, ända sedan debut-ep:n ”Smutsen” från 2013. På debutalbumet ”So long” från i våras sjunger hon: ”Känslorna är utanpå mig / En espresso innan jag brinner upp”.

Det våras för de ledsna tjejerna. Sällan har en musiktrend känts lika trösterik.

Den nya generationen av sorgsna kvinnliga musiker – sad girls, om man så vill, och just Sarah Klang har också i en DN-intervju nämnt rapparen Yung Lean och hans gäng Sad Boys som en inspirationskälla – bygger hela världar kring sin sorg: i sina texter, i musiken och i imagen de visar upp på scen, i intervjuer och i sociala medier.

De är förstås inte de första kvinnorna som någonsin omvandlat sitt lidande till musik. Ändå finns det något intressant i hur de liksom vältrar sig i sin olycka, trycker upp den i ansiktet på lyssnaren, orädda för att framstå på något särskilt sätt annat än det mest uppenbara – bottenlöst förtvivlade, musikaliska gråterskor. De behöver inte oroa sig över att verka besvärliga, otillgängliga, oattraktiva. Eller så orkar de bara inte.

Och även om Lykke Lis albumtitel ”So sad, so sexy” också andas en sorts uppdatering av föreställningen om den gåtfulla, svårmodiga kvinnan som nästan, men bara nästan, är bortom (en mans) räddning, har jag en känsla av att det åtminstone inte är syftet. Snarare ett enkelt konstaterande: jag kan väl vara både det ena och det andra.

”I’ve been searching for sad ones like you”, sjunger Sarah Klang på ”Rock n roll blues”. Jag med, jag med.

