Greta Thurfjell: Emojiaktivismen påminner om det ögontjänande välgörenhetsspektaklet i ”Us”

Det är en ödets ironi att skräckfilmen ”Us” hade biopremiär under samma vecka som dokumentären om sångerskan Josefin Nilsson, ”Älska mig för den jag är”, resulterade i en hel rad alerta hashtagkampanjer misstänkt lika 1986 års välgörenhetsevenemang Hands across America.

Den 25 maj 1986 fattade uppskattningsvis sex och en halv miljon amerikaner varandras händer under en stämningsfull kvart, från östkusten och New York till västkusten och Santa Monica, till förmån för USA:s hemlösa och hungriga. Så många dåtidskändisar deltog i den mänskliga kedjan: Liza Minnelli, Yoko Ono och Harry Belafonte i New York, president Ronald Reagan i Washington DC, Michael Jackson i Youngstown, femtio Abraham Lincoln-imitatörer i Springfield, femtiofyra Elvis-imitatörer i Memphis, Arkansas dåvarande guvernör Bill Clinton i Little Rock, och så vidare, och så vidare. En sorts kamplåt med den fantasifulla titeln ”Hands across America” spelades in av Toto.

Det var bara det att pengarna som skulle gå till USA:s hemlösa och hungriga mestadels gick till administration av det minst sagt otympliga projektet. Organisationen fick in 34 miljoner dollar – de medverkande donerade tio dollar var i utbyte mot en reserverad plats i kedjan – men i slutändan gick bara 15 miljoner till ändamålet.

I ”Us”‚ USA:s nya skräckmästare Jordan Peeles dubbelgångarrysare, återskapar ett underjordiskt folk iklädda röda overaller och beväpnade med guldsaxar kedjan. Det finns både direkta anledningar till det och avancerade tolkningar av varför, men det som framför allt slår mig när jag ser filmen är hur meningslöst det är. Visuellt slående, men meningslöst. Och samtidigt hotfullt på ett sätt som originalevenemanget knappast var.

Kanske är det därför tanken går till samtida aktiviströrelser.

Det är så vi slutligen kommer att göra upp med kvinnoförtryckets oändliga historia, inte sant?

I verkligheten, i dag, förväntas vi som sörjer Josefin Nilssons för tidiga död och önskar ett slut för mäns våld mot kvinnor i och för sig inte kroka arm så handgripligen som 1986. En energisk emoji på Instagram räcker lång väg, tydligen, ett löfte om att i fortsättningen minnas vilka män som beter sig illa. Igen. Jag trodde att det var under metoo som alla män upptäckte kvinnors utsatthet, men det går fort att glömma och att låta sig överraskas på nytt nästa gång ämnet aktualiseras, och nästa. Den här gången tar det slut. Och om inte den här gången så dyker det alltid upp ett nytt fall, snart, där vi kan upprepa samma procedur.

Varje Instagramkändis kan starta sin egen hashtag, det blir inte helt lätt att döpa dem allihop eftersom branschuppropen under metoorörelsen la beslag på så många putslustiga slagord – och det bortsett från, ni vet, #metoo – men det måste gå. Det är så vi slutligen kommer att göra upp med kvinnoförtryckets oändliga historia, inte sant? Genom att skapa en hel samhällsklass av influencers vars högsta syfte är att outa någon jävel, och att så många som möjligt ska kommentera med en gul emoji under deras inlägg om hur hoppingivande det är att så många kommenterar med en gul emoji under deras inlägg.

I efterspelet till Anna-Carin Stenholm Pihls djupt drabbande dokumentär om Josefin Nilsson har det uppstått en klyfta mellan de gamla och de nya medierna. Snart sagt varenda tidning har publicerat en snusförnuftig text om vikten av rättsstat och pressetik i fallet med skådespelaren som misshandlade den folkkära sångerskan, om faran med ”lynchmobbar” och ”folkdomstolar”. I sociala medier pågår samtidigt ett vildsint delande av namn, domar, rykten på stan.

Jag vet inte vilken sida som är mest deprimerande. Kanske är det värsta att de två hållningarna omöjligen verkar kunna mötas. Kanske är det mest hopplösa att det 1986 fanns miljontals människor som trodde att de kunde bota ojämlikhet genom att hålla hand, och att den tron lever än.

Läs fler texter av Greta Thurfjell , bland annat om Instagramfiltren som gör människan till cyborg .