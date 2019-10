Greta Thurfjell: En ofantlig lycka när ”Star Trek”-hjälten återvänder

Åsikterna går isär om science fiction-serien ”Star trek: Discovery”, vars andra säsong avslutades i våras, men om kommande ”Star trek: Picard” råder än så länge enighet bland fansen – vilken ofantlig lycka!

Sir Patrick Stewart gör rymdcomeback som den ikoniske kapten Jean-Luc Picard, huvudperson i ”The next generation”, och av den nya trailern framgår att ännu fler ansikten från förr än tidigare känt medverkar – närmare bestämt Riker och Deanna Troi från ”TNG”, liksom den tidigare offentliggjorda Seven of Nine från ”Voyager”.

Mycket har sagts om bristen på originalitet i tv- och filmbranschen, och mycket av det går att applicera också på ”Picard”, en vidareutveckling av en trettiotvå år gammal tv-serie. Men när serien har internationell premiär, på Amazon Prime Video den 24 januari 2020, kan vi väl för ett ögonblick ignorera vår nostalgiskepsis.

Låt mig låna från en av de tusentals lyriska Youtubekommentarerna under trailern: ”Jag skulle titta om det var tjugo avsnitt där Picard satt på verandan och drack earl grey.”