Greta Thurfjell: Har vi äntligen slutat vara rädda för ensamheten?

”Bättre att ens liv ses som hotande glamoröst än sorgligt och ensamt.”

Det skulle kunna vara en rad ur Malin Lindroths nyutgivna essäbok ”Nuckan”, men det är det inte. Det är en rad ur en text om ”Sex and the city”, ”Difficult women”, publicerad i The New Yorker och skriven av Emily Nussbaum.

”Sex and the city” firade tjugo år i veckan. Det första avsnittet av HBO-serien om fyra framgångsrika kvinnor på Manhattan sändes den 6 juni 1998, det sista 22 februari 2004. Emily Nussbaum skriver i texten, som publicerades 2013 men återupplivades av internet inför jubileet, om hur de fyra kvinnorna förändras under de sex åren som tv-serien sänds.

Kanske börjar de som närmast övertydliga symboler för olika kvinnotyper – den pryda överklasskvinnan Charlotte, mansätaren Samantha, den sarkastiska karriäristen Miranda och Carrie, hjältinnan – men under seriens gång glider de allt mer in i varandras roller, visar upp allt fler osympatiska sidor av sig själva, beter sig elakt och svekfullt och irrationellt. Emily Nussbaum beskriver dem som ”taggiga, aggressiva och ibland skrämmande figurer, som en sminkspegel upplyst av neon”. De är kvinnor som inte först och främst är ute efter att behaga män, utan efter att behaga sig själva, och det är, eller var åtminstone då, ovant och en smula obehagligt att se.

Malin Lindroths ”Nuckan” handlar i sin tur om ett liv som inte är hotande glamoröst. Som kanske till och med är just sorgligt och ensamt. Den handlar om ofrivillig ensamhet – att gång på gång bli kär, önska sig kärlek tillbaka, och få nej. Om männen som i förbifarten slänger till henne en gnutta ömhet och sedan går vidare, medan hon blir kvar. Hon skriver: ”Jag har svårt att minnas hur tvåsamhet känns. (…) Bara en sak minns jag med saknad: vardagspratet! (…) Jag tror nämligen att det är där, i känslan av att vara en vars ord når fram och tas emot, som känslan av att vara älskad tar sin början.”

Mycket skiljer förstås jaget i ”Nuckan” från kvinnorna i ”Sex and the city”. De senare är sällan ensamma – de dejtar oavbrutet, går in i och ut ur relationer, när en man slutar ringa står nästa redan i kö – men rädslan för att bli det präglar i perioder huvudpersonernas tillvaro. De oroar sig för att det en vacker dag inte ska finnas någon där. Att de aldrig ska hitta en man.

I avsnittet ”All or nothing”, i seriens tredje säsong, drabbas den så självständiga Samantha simultant av influensa och längtan efter en make. Kvällen tidigare har hon avfärdat romantikern Charlottes suckar om att ”för att ha allt måste man ha någon att dela det med”, men nu sprutar tårarna. ”Det spelar ingen roll hur mycket man har – om man inte har en man som bryr sig om en betyder det andra ingenting”, klagar hon medan snoret rinner. Ett par dagar senare, väl frisk, har hon glömt allt. Hon har en glamorös klänning och glamorösa vänner och saknar absolut ingenting.

Ett äkta ”Sex and the city”-fan låtsas förstås inte om att de två efterföljande filmerna existerar. Alltså slutar historien om de fyra framgångsrika kvinnorna på Manhattan med det nittiofjärde avsnittet av serien. Med att var och en av dem slutligen har hittat varsin man. ”Jag tycker att serien förrådde sina ideal, som går ut på att kvinnor inte behöver äktenskap för att finna lyckan. Det var inte en typisk romantisk komedi och det var det som gjorde att kvinnor tog den till sig”, har serieskaparen Darren Star sagt om slutet, som han själv inte var med om att skriva.

Kanske är det därför som så många nu tagit ”Nuckan” till sig. I den hittar kvinnor äntligen erkännandet av att livet kan vara så sorgligt, och så ensamt, och att det går att leva ändå.