Greta Thurfjell: Historien om Caroline Calloway får mig att undra om jag är ond

Häromdagen gjorde jag ett quiz: ”Är du Caroline eller Natalie?” Jag blev Caroline.

Caroline Calloway, alltså – veckans mest omtalade bluffmakerska. Det är inget vidare betyg till min karaktär, men hellre det än hennes forna bästis Natalie Beach, som förvisso gjort henne kändare än någonsin men knappast fått henne – eller sig själv – att framstå i särskilt god dager.

Caroline Calloway är en sorts första generationens influerare, inte känd för sina samarbeten med diverse trikåklädmärken utan för sitt sätt att berätta långa, vindlande, romantiska historier om sitt liv på Instagram. Under sin tid i Cambridge, som storögd amerikanska i den mest klassiska av engelska universitetsmiljöer, blev hon tidigt populär på det då nya sociala mediet, och hennes vänner och pojkvänner fick finna sig i att bli karaktärer i hennes berättelse.

I själva verket var det Natalie Beach, och inte Caroline Calloway, som skrev berättelsen. Åtminstone delar av den. Om detta handlar en essä nyligen publicerad i The Cut, ”I was Caroline Calloway”. Natalie Beach berättar själv om hur besatt hon blev av den vackra, karismatiska Caroline från första början. Om hur fort det gick att glida in i rollen som spökskrivare – förlåt, medförfattare – av Carolines dagboksliknande bildtexter på Instagram, och senare av boken baserad på texterna de skrev. Om hur hon kom att känna sig underlägsen och utnyttjad, men inte lyckades slita sig, eftersom de behövde varandra så mycket.

Texten om de två medberoende tjugoåringarna blir mer intressant om man väljer att se det som en historia om en destruktiv vänskapsrelation i största allmänhet, eftersom det som skandalskvaller betraktat inte är särskilt… skandalöst. Visst är det synd om Natalie Beach när hon tvingas vandra runt i ett iskallt Amsterdam en hel natt efter att ha blivit avvisad av en bartender, eftersom hennes vän/uppdragsgivare låst ytterdörren och somnat i tron att hon inte skulle bli avvisad av bartendern, men vem av oss har inte varit med om samma sak? Och visst kan ett och annat fan känna sig lurat efter avslöjandet att Caroline Calloway inte alltid författat sina egna bildtexter, men vilken framgångsrik influerare i dag har inte en dåligt avlönad assistent?

Åter till mig, som Caroline Calloway skulle säga, och jag är ju som sagt hon. Kanske är anledningen till att jag har så svårt att känna riktig empati för Natalie Beach densamma som till att jag är skogstokig i samtliga karaktärer i HBO:s rik vit elit-serie ”Succession”? Det är något med de som målas ut som ärkeskurkar, att jag uppmuntras känna avsmak inför dem, som gör att jag på rent trots blir kär. (Det skulle förstås också kunna vara så att jag helt enkelt är ond. I så fall hoppas jag att jag träffar ”Successions” Roman Roy i helvetet.)

Med det inte sagt att jag inte också kan känna igen mig i Natalie Beach, i att ständigt spegla sig i en vackrare, populärare, mer lyckad vän. Det kan väl de flesta. Men i texten framstår hon själv som lika riktnings- och aningslös – och samtidigt lika besatt av framgång – som den hon skriver om, och om jag inte blivit så underhållen av texten ifråga skulle jag kanske stilla undra varför hon inte bara skrev ett mejl.

Symtomatiskt nog har Caroline Calloway fortsatt berätta också denna del av sin livshistoria på Instagram. Alla kriser, privata såväl som offentliga, kan bli innehåll. Hon delar allt som skrivs om henne, på alla världens språk. Trots att hon utmålats som en bluff – och det inte ens för första gången – fortsätter hennes följarantal att öka.

Är ”I was Caroline Calloway” ytterligare en historia om sociala mediers inneboende ytlighet? Bara på ytan. Där under döljer sig en dragkamp mellan förment gott och förment ont, och det är mörkare, läskigare, mer sårbart på sidan som utmålas som ond. Men det ser ut att vara roligare också.

