Greta Thurfjell: Hjälp mig, jag kan inte sluta dricka dalgonakaffe

Tvärtemot vad jag ofta föreställer mig är jag inte en helt och hållet autonom, makalöst egensinnig fritänkare. Det blir tydligt när jag en dag energiskt ställer mig och vispar lika delar snabbkaffe, strösocker och hett vatten till ett kompakt, gyllene skum.

Jag är i färd med att göra en så kallad dalgona coffee, kaffedrinken som spritts över hela världen under den pågående pandemin. Drycken är döpt efter den koreanska karamellsorten dalgona och populariserades just i Sydkorea, där karantänsittare började göra sitt eget kaffe och lägga ut i sociala medier i stället för att våga sig utomhus i sin jakt på koffein. Skummet som skapas av det ivriga vispandet hälls ovanpå ett glas varm eller kall mjölk, och så – en upp-och-nervänd, sötsliskig cappuccino.

”Karantänkaffe”, kallas det, och det livar onekligen upp i en något enformig vardag – mängden koffein och hastigheten med vilken man häller i sig glasets innehåll gör att effekten, även på en härdad kaffedrickare, blir närmast seriefigurslik. Ögonen spärras upp. Ånga sprutar ur öronen. Man börjar oundvikligen fundera på om man ändå inte, bara man hade en smula mer tid över, skulle kunna lösa Palmemordet.

Det är tur att dalgonakaffe finns, för annars är risken överhängande att jag skulle börja med mer komplicerade sätt att säkra mitt dagliga koffeinintag. Jag tvingar mig själv att kisa när avancerade kallbryggningsmetoder och bönblandningar susar förbi på internet, för någonstans måste man sätta en gräns för sig själv, till och med när man tillbringar så gott som all sin tid på en bokstavlig armlängds avstånd från köket. Jag har redan fler kokta kikärter än vad en människa ska behöva äta i kylskåpet, ett otal burkar med delvis fermenterat innehåll på köksbänken, och ett gäng obskyra köksredskap på väg hem utan minsta lilla plan för var de ska få plats. Jag kan inte till råga på allt börja engagera mig i mitt eget kaffedrickande.

För att avskräcka mig själv läser jag en artikel i The New Yorker med rubriken ”The war on coffee”. Sympatiskt nog inleds den med en spaning om hur kaffekulturen i USA åldrats parallellt med min favoritperson, komikern Larry David. När han skapade nittiotalsserien ”Seinfeld” var kaffe något som sitcom-karaktärerna drack utan att vare sig klaga eller jubla – en sällskapsdryck, inte ett livsstilsprojekt. Men trettio år senare, i den senaste säsongen av ”Curb your enthusiasm”, vet Larry David precis hur viktiga kaffebönorna är för att någon ska vilja sätta sin fot på fiket Latte Larry’s, som han öppnar för att hämnas på kaféägaren nästgårds. Och i den mörkaste timmen dyker plötsligt nåden upp, i form av ett gäng lättstulna säckar mexikanska kaffebönor.

Tyvärr är inte hela texten en komparativ studie i kaffedrickandet i olika Larry David-relaterade tv-projekt, utan en essä om kaffedrickandets mörka baksida – kaffeproduktionen. Skribenten Adam Gopnik har läst en samling böcker om koffeinet och kapitalismen, och om förhållandet mellan de centralamerikanska länderna som producerar och de nordamerikanska som konsumerar kaffebönan i början av 1900-talet. ”Amerikaner”, skriver han, ”har tack vare ivrig marknadsföring och pseudovetenskaplig propaganda uppmuntrats att dricka ännu mer kaffe, medan El Salvadors bönder lider och dör i den brutalt effektiva monokulturen som kaffeplantagens ägare etablerat.”

Trots de lite pliktskyldiga upplysningarna om att det nuförtiden finns mer vänligt sinnade plantageägare är det inte någon vidare upplyftande läsning. Och tacka gudarna för det. Om det inte vore för påminnelsen om kolonialvaruproduktionens dystra historia skulle det väl inte finnas någon hejd på hur många koppar koreanskt karantänkaffe jag kunde stjälpa i mig om dagen.

