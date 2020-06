Greta Thurfjell: Hur kunde ateisten Björn Ulvaeus skriva ”Kristina från Duvemåla”?

Varje år, vid den här tiden, infinner sig samma tanke: ”Jag måste läsa ’Utvandrarna’.” Bokutgivningen saktar ner under de tidiga sommarmånaderna, debutanthögarna tornar inte upp sig fullt så ominöst omkring en på skrivbordet, och en dag inser man att man över huvud taget inte har något brådskande att läsa. Det är då jag börjar fantisera om att äntligen ta mig an Vilhelm Moberg och hans romansvit om emigranterna Karl Oskar och Kristina.

Tyvärr slutar det alltid med att jag först bara måste läsa om ”Den hemliga historien” och en rad andra gamla favoriter för elfte gången, läsa ut tre romaner jag bara kom halvvägs genom under våren, just den här sommaren måste jag dessutom sätta mig in i den för mig främmande genren graviditetslitteratur, och så är det det pågående Philip Roth-projektet, för att inte tala om alla Tintin-album landstället har att erbjuda, det vill säga allihop, och plötsligt är det augusti och man har fler nyutgivna debutanter än någonsin att engagera sig i.

I stället sitter jag, mitt dumma spån, som vanligt och lyssnar på ”Kristina från Duvemåla”.

”Kristina från Duvemålas” stora hits handlar om alltifrån teodicéproblemet till att dö av förgiftat vatten i öknen

I år är det 25 år sedan ”Kristina från Duvemåla”, Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit, hade urpremiär på Malmöoperan. Men det vore en lögn att säga att det är på grund av jubileet som jag ständigt återkommit till musikalens soundtrack under våren. I ärlighetens namn har jag långa perioder när jag nästan inte lyssnar på något annat. Det skulle vara soundtracket till ”Chess”, då. Innerst inne är jag nämligen en fullfjädrad musikalfantast.

Den som händelsevis inte råkar dela min läggning har ofta synpunkter på att det i musikaler tvunget ska sjungas om allting. Sällan blir det så tydligt som i just ”Kristina från Duvemåla”, vars stora hits handlar om alltifrån teodicéproblemet (”Du måste finnas”) till att dö av förgiftat vatten i öknen (”Guldet blev till sand”), om olika sorters grödor man kan odla i USA (”Vildgräs”) och att Kristina har fått en ny spis (”Präriens drottning”). Och då har jag inte ens nämnt ”Löss”, som handlar om att ha löss.

Förutom att filosofera över detta har jag ägnat chockerande mycket tid åt att välja ut den roligaste textraden i musikalen. Återfinns den måhända i ”Ut mot ett hav”, som inleds med att Peter Jöbacks Robert tar i från tårna och utropar ”GAMMAL HÄRSKEN SILL”? Eller är det när Helen Sjöholm, det vill säga Kristina, i ”Min lust till dig” försynt föreslår att de kanske inte ska skaffa ännu fler barn mitt under pågående svält, och Anders Ekborg, det vill säga Karl Oskar, förorättat svarar: ”nu förstår jag ingenting”? Nej, det är i ”Nej”, när Helen Sjöholm får höra att ”i Amerika är kvinnan alltid härskarinnan” och blir uppriktigt kränkt: ”Det är väl ingenting för mig!” En sann förebild för alla oss huskvinnor där ute.

Jag vill inskärpa att den här krönikan inte bör tolkas som ett ställningstagande för Ulvaeus andliga åsikter

Under våren har Björn Ulvaeus initierat en debatt om tro och vetenskap i Svenska Dagbladet, där han anklagat den kristne skribenten Joel Halldorf för ”vetenskapsfientlighet” och ”populism”. Jag vill därför inskärpa att den här krönikan inte bör tolkas som ett ställningstagande för Ulvaeus andliga åsikter, eftersom jag i den frågan helt bestämt tillhör team Halldorf. Diskussionen har tvärtom fått mig att fundera på hur denne religionskritiker egentligen kunde skriva en så djupt kristen musikal.

Jag inser givetvis att människorna är troende också i Vilhelm Mobergs bokförlaga, men låtar som ”Jag har förlikat mig till slut”, ”I gott bevar” och, förstås, ”Du måste finnas”, tyder på en förståelse för det religiösa som Ulvaeus tycks ha tappat sedan 1995.

Eller så uttrycker Kristina sin gudstro genom storslagna musikalnummer också i böckerna. Vad vet jag? Jag har ju fortfarande inte läst ”Utvandrarna”.

Läs fler texter av Greta Thurfjell, bland annat om Linda Boström Knausgårds efterlängtade ilska mot exmaken