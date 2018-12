Greta Thurfjell: Hur många Greta tål Sverige?

Det är ett hårt jobb att vara så självupptagen som jag är. Särskilt när det visar sig finnas fog för min egocentrism.

Under några veckor i höstas läste jag mitt eget namn så många gånger, i tidningar, i sociala medier, i läsarmejl, att jag började tro att folk faktiskt inte brydde sig om så mycket annat än mig. Man kan förstås invända att jag sitter på första parkett och därför har bäst överblick, men efter att jag i oktober skrev en uppmärksammad text om fenomenet ”huskvinnor” hade det inte spelat någon roll om jag hade suttit på ”skymd sikt”-plats. Jag var överallt. Alla sa det.

”Måste alla kvinnor i hela Sverige tycka något om dig?”, frågade en vän (helt klart avundsjukt). ”När Aftonbladet utmålar dig som en lika stor fara för världsfreden och halva jordens befolkning som Steve Bannon, då har du verkligen lyckats”, smsade min pappa (helt klart oironiskt). Jag tänkte: Jag är en lika stor fara för världsfreden som Steve Bannon. Alla kvinnor i hela Sverige ska ha en åsikt om mig, och helst alla män också, och helst utanför landets, ja, planetens gränser.

Till slut började jag känna mig som alvdrottningen Galadriel i första ”Sagan om ringen”-filmen, när hon erbjuds härskarringen och tornar upp sig över lille Frodo i ett inverterat, isblått sken: ”In place of a dark lord, you would have a queen, not dark but beautiful and terrible as the dawn, treacherous as the sea, stronger than the foundations of the earth – all shall love me and despair…”

Det är en djupt tillfredsställande känsla att få sin skenande narcissism bekräftad. Motsatsen – att få sin grandiosa självbild ifrågasatt – är lika djupt plågsam.

Jag börjar misstänka att min egen redaktion älskar Greta Thunberg mer än de älskar mig.

Första gången jag hörde talas om Greta Thunberg var precis när hon börjat skolstrejka utanför riksdagen i augusti i år. Jag sympatiserade med hennes klimatkamp och kände igen mig i hennes sätt men var mer kluven inför att vi uppenbarligen hette samma sak. Vi narcissister gillar inte att dela med oss. Och jag hette det först.

Klipp till fyra månader senare. Greta Thunberg har i veckan hållit tal vid klimatmötet i Katowice inför FN:s generalsekreterare António Guterres. I många länder har skolelever tagit efter hennes skolstrejkande, i Australien trots att landets premiärminister uttryckligen fördömt metoden. Arnold Schwarzenegger – min älskling! – har twittrat till henne: ” Du inspirerar mig”.

Samtidigt har jag suttit vid mitt skrivbord och sett människa efter människa på Twitter – om än tyvärr inte Arnold Schwarzenegger – blanda ihop mig med Greta Thunberg. Jag läser rubriker som (fritt ur minnet): ”Greta är vår egen Malala”, ”Greta är vår tids Jeanne d’Arc”, ”Lyssna på Greta – annars dör vi”. Ingen av dem handlar, hör och häpna, om mig och mina tankar kring tvåtusentalets kvinnor, utan om hur vi ska kunna förhindra jordens undergång. Jag börjar misstänka att min egen redaktion älskar Greta Thunberg mer än de älskar mig.

Som om det inte vore nog pågår just nu en kulturdebatt om en nyutgåva av folksagan ”Hans och Greta”. Jag sliter mitt hår. Inte en Greta till! Vad kommer härnäst – en debatt om Greta Garbo, en debatt om Greta Gerwig, en debatt om Greta Gris? Hur många Greta tål Sverige?

Två gånger under hösten har jag befunnit mig i samma rum som Greta Thunberg och två gånger har jag låtit bli att presentera mig. Fastän hon bara är 15 år och jag, tvärtemot vad man kan tro, är något äldre har jag inte vågat gå fram.

Jag är rädd att hon inte ens ska ha hört talas om mig.

