Jag kom tillbaka från min julledighet och hade glömt bort hur man utför de mest basala av arbetsuppgifter. Allt jag företog mig kändes oöverstigligt. Jag öppnade mejlen och sen klickade jag, blixtsnabbt och kisande, upp en ny flik för att slippa se de olästa meddelandena. De var inte ens särskilt många. De flesta handlade om att jag hade glömt att tidrapportera. Men att återgå till jobbet efter en tids semester kan vara, och är kanske särskilt mitt i den tröstlösa vintern, en utmaning till och med för oss oförskämt privilegierade.

En sådan tröst, då, att jag var jag än tittar – åtminstone om jag tittar åt ett populärkulturellt håll – ser människor som förefaller vara långt mycket sämre än jag på det de gör. Ofta har de dessutom långt mycket viktigare, svårare, mer inflytelserika jobb än mitt. Ändå verkar de inte lida så värst av sin inkompetens.

I ”Dips”, SVT:s nya humorserie i sex delar, är det på utrikesdepartementet som inkompetensen flödar. Diplomataspiranterna Jens (Jesper Rönndahl) – som fått en plats på programmet eftersom hans diplomatpappa är expeditionschefens gudfar – och Fanny (Moa Lundqvist) – som kommit in efter att ha sökt fem gånger – har knappt hunnit påbörja sin utbildning innan de orsakar en diplomatisk kris med Kina genom att skjuta en säkerhetsvakt i näsan under ett firande av en lyckad, men hemlig, vapenförsäljning till landet. Seriens regissör och (ihop med maken Jesper Rönndahl) manusförfattare Marie Agerhäll spelar också elevernas lika odugliga handledare, som tar på sig skulden för att ha skickat en dickpic till den socialdemokratiska politikern Barbro Holmberg i utbyte mot att bli rekommenderad till svenska ambassaden i Rom.

”Dips” har hämtat mer än en smula inspiration från ”Veep”, HBO:s satiriska serie om ett Vita huset ständigt på randen till sammanbrott, med Julia Louis-Dreyfus som bortklemad och bottenlöst elak vicepresident. Somliga scener är nästan direktöversatta från den amerikanska systerserien, som när Jens har snattat ett kinaschack på Drottninggatan för att ha något att ge bort till den kinesiska handelsdelegationen. ”Dips” är ofta väldigt roligt, men inte lika roligt, och stundtals är replikskiftena väldigt rappa, men inte lika rappa. Vilket på sätt och vis gör serien ännu mer trösterik. I ”Veep” är de ständigt haglande förolämpningarna åtminstone djupt imponerande. I ”Dips” väser Moa Lundqvists stelbenta karaktär till en kollega med efternamnet Étoile: ”Det låter som toa”.

Under hösten har också ”Girls”-skaparen Lena Dunham hamnat i blåsväder för… Ja, var ska man börja? Att följa hennes karriär är att hela tiden höra ”How do you solve a problem like Maria?” från ”Sound of music” playing softly in the background.

I en både ömsint och hånfull intervju i The Cut listas hennes många synbara misstag, från att klumpigt ha tagit sin metooanklagade vän och ”Girls”-kollega i försvar till att klumpigt kommunicera med sin expojkvän på Twitter. Syftet verkar vara att läsaren lite överlägset ska skratta åt hennes klavertramp. Jag tänker: Tack gode gud att jag åtminstone inte gjort det. Och att jag inte har fem och en halv miljon Twitterföljare. Nyligen skrev hon inför alla miljonerna: ”Mitt liv var mycket prydligare när jag låtsades att jag hade allt under kontroll, men nu kan jag faktiskt andas.”

”Jag är moralkonservativ när det kommer till andra, men väldigt liberal och förlåtande när det kommer till mig själv”, sa komikern Jonatan Unge i sitt hyllade ”Sommar i P1” från i somras. Kanske är det nyckeln – han om någon borde veta, som av sina komikerkollegor kärleksfullt refereras till som ”Fuckup” (låt oss kalla det ett mer färgstarkt ord för ”klantskalle”).

Själv verkar jag snarare ha utfärdat en – om än förstås högst tillfällig – inkompetensamnesti.

Läs fler texter av Greta Thurfjell