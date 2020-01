Greta Thurfjell: Jag blir avundsjuk på alla blottare på internet

I Sydsvenskan har Ida Skovmand skrivit en text om vår tids offentliga gråterskor. Under rubriken ”Gråta på nätet – inte bara för exhibitionister” reder skribenten ut varför man delar med sig – eller låter bli att dela med sig – av sin ångest, sin sorg, sina tårar i sociala medier. Hjälper det att skildra sina psykiska svårigheter online? Eller kan det tvärtom bli ett självskadebeteende i sig?

Jag känner igen mig i partierna om just motviljan mot att ta plats som ledsen på internet, har själv ofta blivit ”ett spöke i flödet”, knäpptyst tassandes mellan andras ärliga statusuppdateringar och Instagrambilder. Jag kan bli så avundsjuk på människor som vågar blotta sig på internet, som till synes helt skamlöst delar med sig av att de inte mår bra. Som, just därför, bjuder in till och får motta sympati och stöttande tillrop.

Själv är jag alltid för rädd för den potentiella hånfullheten bakom min rygg för att våga visa mig svag på www, självbevarelsedriften slår till långt innan jag trycker på publicera-knappen. Men bara tanken på att vi är fler flödesspöken där ute får mig faktiskt att känna mig mindre ensam.

