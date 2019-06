Greta Thurfjell: Jag drömmer om att våga blotta mig i sociala medier

Just nu: spara 50%

Den senaste tiden har jag plågats av en fasansfull åkomma. Än i dag vet jag inte hur jag smittades, eller vad botemedlet är, men sjukdomen följer mig dag som natt och ställer till med besvär som jag aldrig kunde ha föreställt mig.

Jag har drabbats av sociala medier-skräck. Och det värsta av allt är att kulturen desperat försöker få mig att tro att mitt lidande är sunt.

I dagarna släpptes den femte säsongen av den teknocentriska (läs: teknofobiska) antologiserien ”Black mirror”. I seriens sämsta avsnitt, som det glättiga och oändligt platta ”Nosedive” från säsong tre, är den centrala frågan alltid: ”Tänk om sociala medier är dåliga?”

Så även i nya avsnittet ”Smithereens”. Det handlar om en plågad apptaxichaufför som kidnappar en anställd på ett sociala medier-företag för att få berätta sin tragiska livshistoria för vd:n – men vd:n är på silent retreat i öknen och går inte att nå. När de slutligen talas vid berättar Twitter-kopians grundare att han vill, men inte kan, hejda utvecklingen av det beroendeframkallande internetimperium han startat.

Det hela är så övertydligt och så banalt att man får lust att bilda en sociala medier-sekt, utföra offerriter till Twitters verkliga vd Jack Dorseys ära, kanske tatuera hans ansikte på magen i ren ”Black mirror”-revolt. Gång på gång är det som att serieskaparen Charlie Brooker liksom inte kan komma på något mer spännande än att han har stört sig på folk som håller på med sina mobiltelefoner.

Det finns ett helt underbart, återkommande skämt om den sortens människor i en annan aktuell Netflixserie – sketchkomedin ”I think you should leave” med komikern Tim Robinson. I en scen har han, iklädd korv-med-bröd-dräkt, kraschat sin korv-med-bröd-bil in i en klädaffärs skyltfönster. För att distrahera polisen och kunderna från sitt rånförsök börjar han tala med släpig röst till en sorgsen pianoslinga: ”Vi tittar inte ens på porr i våra datorer längre! Vi tittar på det i telefonen! Pornhub, Xtube – jag kan de namnen bättre än min mormors namn…”

Ett äktfött barn av internet ska blotta sig, visa för mycket, tappa kontrollen

Jag är uppvuxen med – på – sociala medier och har därför svårt att ens föreställa mig tillvaron utan dem. Aldrig har jag tänkt tanken ”värst vad folk nuförtiden sitter med näsan i telefonen!”, hur många omkring mig som än suttit med näsan i telefonen. Jag vet att man kan umgås lika väl, och ibland umgås bättre, i en chatt som i ett samtal öga mot öga.

Det är för att jag alltid försvarat internet som om internet vore min egen skapelse som jag har så svårt att förlika mig med tanken på att jag blivit rädd för det.

Inte på det där förnumstiga sättet som ”Black mirror” uppenbart vill att tittarna ska bli, inte så att jag börjat betrakta mina bekantas Instagrambilder med den upplysta översittarens blick. Jag avundas dem för att de vågar. Otaliga är de gånger då jag i timmar svävat med fingret över publiceringsknappen innan jag raderat allt. Jag har börjat twittra, tyst för mig själv, i anteckningsappen i telefonen.

Problemet är inte att jag inte vill vara med, det är att jag inte törs – knäpptyst tassar jag runt över www, rädd för att blotta mig, råka visa för mycket av mig själv, tappa kontrollen över hur andra tar emot mig. Och rasande över ”asociala medier”-aktivisternas rop om att min skräck på något sätt skulle vara förnuftig. Ett äktfött barn av internet ska blotta sig, visa för mycket, tappa kontrollen. Det ska sitta med näsan i telefonen, för det vet att världen finns där också.

Jag välkomnar alarmisternas silent retreats, dagar i flygplansläge, högtidligt tillkännagivna sociala medier-pauser. Det blir roligare på internet utan dem. Det är jag som är sjuk, inte de som bekymmerslöst delar med sig av sitt allra innersta på Instagram – och en dag ska det nog forskas fram ett botemedel också för mig.

