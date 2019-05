Greta Thurfjell: Jag fantiserar om hur en Metgala skulle se ut i Sverige – och det är inte roligt

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Alla hade inte på sig fula kläder på Metgalan. Inte Tessa Thompson i puderrosa Chanel-klänning, sin flera meter långa fläta av eltejp i ena handen och en ridpiska i andra. Inte Lupita Nyong’o klädd i en regnbågsfärgad solfjäder. Och inte heller (den förvisso bottenlöst irriterande) Jared Leto i diamantprydd, röd, fotsid Gucci-skrud och med en kopia av sitt eget huvud under armen (någon har tittat på ”Game of thrones”!).

Men väldigt många kändisar på detta årets stora konst-och-välgörenhet-men-mest-röda-mattan-evenemang på Metropolitan Museum of Art i New York var helt enkelt undermåligt klädda.

Antagligen har det med det svårtydda temat att göra: ”Camp – notes on fashion”. Camp är ett inte helt enkelt definierat estetiskt begrepp som, mycket kortfattat, ändå skulle kunna definieras som ”överdrivet och/eller fult och därför coolt”. Det har sina rötter i gay- och transrörelsen under första halvan av 1900-talet men har sedan dess kommit att innefatta populärkulturella fenomen såsom såpoperor, Cher och ”The rocky horror picture show” – dålig smak, but make it fashion.

I och med realityserien ”RuPaul’s dragrace” har camp blivit allt mer mainstream, men författaren Susan Sontag populariserade begreppet redan 1964 i sin essä ”Notes on ’Camp’”, och hade eventuellt inte varit helt nöjd med att sisådär sexhundra kändisar ombads tolka temat under en ultrakommersiell festkväll. Hon skriver: ”Man måste skilja på naiv och avsiktlig camp. Ren camp är alltid naiv. Camp som vet att den är camp är vanligtvis mindre tillfredsställande.”

Ett motsägelsefullt tema för en maskerad, alltså, vilket kanske förklarar varför de flesta gäster tolkade hennes inflytelserika essä så bokstavligt och helt enkelt kom klädda i fjäderboa. Hon skriver nämligen också: ”Camp är en kvinna som går runt i en klänning gjord av tre miljoner fjädrar.”

Å andra sidan föredrar jag det framför Katy Perry, som anlände till röda mattan iförd en kristallkrona och sedan dök upp på efterfesten av ingen skönjbar anledning utklädd till en hamburgare.

Å tredje sidan var de fyra svenskarna närvarande på galan så dåliga på att tolka camp att jag nästan önskar att de i stället hade kommit utklädda till tunnbrödrullar.

Alicia Vikander bar en anskrämlig, kort volangklänning (men förtjänar en eloge för sin väska formad som ett ufo). Robyn hade på sig en ganska smakfull sorts knuten byxdräkt i roséguld. Lykke Li hade förvisso grandiosa fjäderlösögonfransar men tyvärr också en Gina Tricot-färgad klänning. Och Alexander Skarsgård hade svart kostym.

Det får mig, min stackars sate, att börja fantisera om hur en gala av Met-kaliber skulle se ut i Sverige. Med tanke på att mycket få av de femtio män som i dagarna utnämnts till Sveriges bäst klädda män av herrtidningen Café är särskilt välklädda – i själva verket är det en lista över femtio män som är bara precis tillräckligt coola för att inte läsa Café – är det ingen vidare rolig dagdröm.

Ett dussintal Instagram-kändisar skulle bestämma sig för att komma till Moderna museet – där galan förstås skulle äga rum, i stället för på det mycket bättre valet Nationalmuseum – i underkläder som ett feministiskt statement, men bara få spons-bh:ar från komfortmärket Sloggi. Sara Danius skulle bli hyllad för sin ”magnifika”, förlåt, ”spektakulära”, förlåt, ”oförglömliga” klänning. Samtliga närvarande män, oavsett ålder, skulle ha jeansjacka.

Och vem skulle ens, som ”Russian doll”-stjärnan Natasha Lyonne på verklighetens Metgala, ha med sig en genomskinlig, genom-camp plastväska fullproppad med mentolcigg och en Bic-tändare? Ja, det skulle väl vara jag, då. Tyvärr tvivlar jag på att jag ens skulle bli bjuden på Modgalan.

