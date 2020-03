Greta Thurfjell: Jag har inte tid att jobba hemifrån, jag måste laga mat

Min arbetsgivare får ursäkta, men jag har tyvärr inte tid att skriva den här krönikan. Hela arbetsdagarna går åt till att tänka på vad jag ska äta härnäst.

Också i mitt tidigare liv, när jag varje morgon förväntades infinna mig fysiskt på DN:s redaktion, ägnade jag förvisso en skrämmande stor del av min betalda arbetstid åt att fantisera om vad jag skulle laga till middag. Men nu när jag tillbringar hela dagarna bara meter ifrån mitt kök, och dessutom måste besöka det ganska många gånger om dagen för att äta, finns det inte längre plats i huvudet för något som inte är mat.

Jag har slutat titta på alla Instagramstoryer som jag inte på förhand vet kommer innehålla något ätbart. Mycket motvilligt läser jag precis så mycket nyheter att jag inte gör bort mig alldeles om jag, mot förmodan, skulle få chansen att tala med en annan människa – i övrigt läser jag bara recept. Jag, som alltid fnyst nedlåtande åt begreppet ”konsumentmakt”, ser det plötsligt som min personliga plikt att hålla varenda krögare och kaféägare i närområdet flytande.

I november 2019 – minns ni 2019? – skrev jag en krönika om min nyfunna kärlek till matmagasinet Bon Appétits populära Youtubekanal. Inte visste jag då att Claire, Chris, Molly, Andy, Carla och de andra kockarna i testköket, inom loppet av ett halvår, skulle komma att bli de enda jag med gott samvete kunde träffa – ja, jag är beredd att kalla dem de enda vänner jag har kvar. Varje dag vid lunchtid, ett klockslag som verkar infalla tidigare och tidigare för var dag som går, gör jag i ordning min måltid och går sedan andlöst in på Youtube för att se efter om en ny video har dykt upp.

Och jag är inte ensam. Vi är många som hanterar oron/sorgen/tristessen i dessa dagar genom att ta vår tillflykt till köken. Det tar emot att ta till de gamla vanliga förklaringsmodellerna – ni vet, ”i en orolig tid…”, ”tryggheten i en hemlagad måltid…”, ”att hålla sig sysselsatt...”, jag orkar inte ens slutföra meningarna – men kanske räcker det att konstatera att kolhydrater ibland är den enda tänkbara trösten.

Att skära lök är ett utmärkt sätt att dölja eventuella icke lökrelaterade tårar. (Att klia sig i ögonvrån efter att ha skurit chili är en annan effektiv metod, men i dessa dagar är ansiktsberöring tyvärr belagt med skamstraff.) Och om man nu prompt ska tillbringa all sin tid hemma, medan levnadsglada pensionärer och andra riskgrupper förlustar sig utanför fönstret, kan hemmet åtminstone dofta av något man bakat.

Till och med den amerikanske tv-psykologen Dr Phil ångesthanterar, enligt ett nyligt inlägg i sina sociala medier, genom att hacka grönsaker. Åtminstone hoppas man innerligt att det bara är morötter som kommer i hans väg – till bilden på sig och sin fru i köket, där han stirrar in i kameran med ett vansinnigt leende och en glänsande kockkniv i högsta hugg, har han tillfogat texten ”BIG KNIFE! SMALL WIFE!”. Vad betyder det? Ingen vet. Men på något bisarrt sätt känner man, efter alla dessa ändlösa dagar i karantän, igen sig.

Medan jag skriver detta är det som om köket ropar på mig. ”Du anar inte hur mycket kikärter det finns att blötlägga”, kommer en röst från skafferiet. ”Vad ska det bli av all den här persiljan?” väser kylskåpet. På köksbänken ligger redan tofu i press under mina tyngsta böcker, Kim Kardashians fotobok ”Selfish” och det tjugofjärde bandet av Lenins samlade verk i tysk översättning. Om jag lyssnar noga hör jag hur den kvider under vikterna.

Min arbetsgivare får ursäkta, men det är så svårt att skilja på verklighet och inbillning – förlåt, jag menar arbete och privatliv – i dessa dagar.

