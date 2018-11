Greta Thurfjell: Jag hoppas att det underbara memet gör Ariana Grandes uppbrott lättare

Med tanke på hur många thinkpieces jag läst om att Ariana Grande och Pete Davidson har gjort slut känns det närmast overkligt att det inte ens var en månad sen Ariana Grande och Pete Davidson gjorde slut.

Men nyheten om deras uppbrott kom alltså den 14 oktober i år – och jag, som varken lyssnat särskilt mycket på popstjärnan Ariana Grandes musik eller är särskilt förtjust i ”Saturday night live”-komikern Pete Davidson, blev djupt sorgsen. Deras förhållande, inte ens ett halvår långt, var så offentligt och så intensivt att det närmade sig det genanta. De skaffade snabbt ett flertal tatueringar i varandras ära, förlovade sig efter en månads dejtande, flirtade oavbrutet och skamlöst i sociala medier.

Greta Thurfjell: Hur ska man orka vara Kanye West-fan?

Innan de var tvungna att sluta använda sina sociala medier, som en följd av allt hat de fick motta – Ariana Grandes fans var inte fans av Pete Davidson. Det är inte så konstigt, fans är sällan fans av sina idolers kärestor eftersom de anser att ingen är god nog åt dem, och Pete Davidson var stundtals lite väl burdus i sina offentliga ömhetsbetygelser. I en intervju konstaterade han glatt att han ”runkade till henne” innan han ens hade träffat henne. I en annan skojade han om att han hade bytt ut hennes p-piller mot halstabletter, eftersom ”jag vill försäkra mig om att hon inte sticker”. Det sistnämnda är inte det mest smakfulla av skämt, men var liksom svårt att bli riktigt upprörd över när man såg hur fullkomligt och uppriktigt galna i varandra de var.

Men säg den fullkomliga och uppriktiga galenskap som varar. Ariana Grandes expojkvän, rapparen Mac Miller, gick bort i en överdos i september och hon blev, eftersom hon gjort slut med honom precis innan hon blev ihop med Pete Davidson, sanslöst nog anklagad för att vara orsaken till hans död. Ariana Grande måste rimligen själv fortfarande lida av tanken på det terrorattentat som dödade 23 personer och skadade över 100 på hennes konsert i Manchester i maj 2017. Kanske blev det för mycket, kanske kände hon att allt gick för fort. De bröt förlovningen. Pete Davidson skojade om det i ”Saturday night live”.

Som alla popkulturella händelser av vikt har deras uppbrott blivit ett mem. Häromdagen släppte Ariana Grande singeln ”Thank u, next”, som trots den lite krassa titeln på ett väldigt Ariana Grande-typiskt vis handlar om hur hon hittat en ny kärlek: ”This one’s gonna last, ’cause her name is Ari”. Hon sjunger om hur tacksam hon är för sina expojkvänner – ”One taught me love, one taught me patience, one taught me pain” – och, tack gode gud för internet, memet var ett faktum.

Greta Thurfjell: Det är stor skillnad på att vara ihop med någon och att ansvara för någons liv

Kyle MacLachlan, som spelar tre olika versioner av Dale Cooper i den tredje säsongen av ”Twin Peaks”, lade upp bilder på de tre alter egona med låtraden tillfogad. Gillian Anderson, ikonisk som Dana Scully i ”Arkiv X”, valde samma bild på serieskaparen Chris Carter tre gånger. Ett ”Buffy the vampire slayer”-fan postade foton på vampyrjägaren Buffy Summers med sina tre pojkvänner Angel, Spike och (den så förhatlige) Riley. Det finns mem om olika reinkarnationer av Kanye West, Carries pojkvänner i ”Sex and the city”. Och ett komplett snille lade upp en bild på Oatly, en bild på mandelmjölk, och en på komjölk, i den ordningen.

Det enda ”one taught me love”-mem Ariana Grande själv har delat på Twitter är ett om Rihannas sminkmärke Fenty Beauty. Men jag föreställer mig att hon ser allihop, och att hon, mitt i all sorg, är tacksam för dem också.

Läs fler texter av Greta Thurfjell, bland annat om varför Ulf Kristersson inte kan lära sig ens de mest pappavänliga av Kentlåtar.