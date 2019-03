Greta Thurfjell: Konsten att göra slut med Robert Mueller

Man får ge det till USA-korrespondenterna – om de blev det minsta besvikna över det något antiklimaktiska resultatet av Robert Muellers 22 månader långa Rysslandsutredning har de varit duktiga på att dölja det.

Just därför är det en lättsamhetens lättnad att läsa Vanity fairs politiska skribent Rachel Dodes text ” ’Thank u, next’: I am so done with you, Robert S. Mueller III” – en utstuderad parafras på popstjärnan Ariana Grandes göra-slut-hit ” Thank u, next”.

Snopet konstaterar hon: ”Efter 22 månaders tålmodig väntan, utan så mycket som ett ord från dig – inget sms, inte ens en emoji – avslutar jag härmed vår relation.” Hur kunde han bara lämna oss i sticket, efter allt hopp vi satt till denne tystlåtne frälsare?

Dodes har slutligen kommit till tonårsdjup insikt om att räddningen inte är en strong, silent type utrustad med ett fyrtiotal FBI-agenter, och citerar sin lika hjärtekrossade psykolog: ”Vi måste sluta falla för människor som vi tror ska rädda demokratin.”