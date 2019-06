Greta Thurfjell: Låt inte Quentin Tarantino få våldföra sig på ”Star trek”

Just nu: spara 50%

Vad är ”Star trek”?

”Star trek” är kyska uniformer och rymdsocialism, oändliga mängder dialog om rymdskeppens tekniska möjligheter, beiga inomhustorg som hämtade från en svensk förortsgalleria, avancerade ansiktsproteser, evighetslånga säsonger där det inte händer så mycket, ”set phasers to stun”, mjuka värden och en outtröttlig vilja att komma överens med allt och alla.

Vad är ”Star trek” inte?

Quentin Tarantino-kompatibelt.

Ändå har regissörskråets äldsta bad boy – nej, vänta, jag tog precis reda på att Lars von Trier är sju (!) år äldre – i veckan återupplivat ryktena om att han ska göra en ”Star trek”-film. Och att den ska vara barnförbjuden. Ett ord som skulle få ”Star trek”-skaparen Gene Roddenberry att vända sig i sin grav, om det inte vore för att han var en av de första som, efter sin död, fick sin aska uppskjuten i omloppsbana kring jorden.

Den första tv-serien i ”Star trek”-universumet, som numera kallas ”The original series”, hade premiär 1966. Gene Roddenberry bestämde sig där och då för att seriens huvudpersoner inte fick vara onda. De fick inte behandla varandra illa och om konflikter nödvändigtvis skulle uppstå mellan karaktärerna fick de inte hålla på för länge. Ombord på stjärnflottans skepp är ju besättningens uppgift att vänligt utforska nya världar, inte att ställa till med bråk.

Och inte att svära. När kaptenen Jean-Luc Picard i åttiotalets ”Star trek: The next generation” ville uttrycka sinnesrörelse fick han ta till utomjordiska språk. Inte förrän 1994 fick en karaktär – den glansigt gröna androiden Data – säga ”shit”. Faktum är att ”Star trek” dröjde i 51 år med att låta en karaktär säga ”fuck”, och när det väl hände i (djupt underskattade) ”Star trek: Discovery” 2017 retade det upp fans över hela internet, trots att ordet yttras i en oskuldsfull dialog mellan två vetenskapsmän som gläds åt en avgörande upptäckt.

Fashionabla skurkar gör ingen ”Star trek”-film

En av anledningarna till varför ”Star trek”-universumet historiskt har varit så dygdigt är förstås att tv-serierna har sänts i restriktiv amerikansk linjär-tv. ”Discovery” är den första som uteslutande går att se via strömningstjänster som CBS All Access i USA och Netflix i Sverige, och därför kan serieskaparna tillåta sig långt fler utsvävningar. Ändå är serien med moderna seriemått mätt (HBO, någon?) oskuldsfull. Föredömligt oskuldsfull.

Missförstå mig inte – jag är ganska förtjust i Quentin Tarantino och jag motsätter mig sannerligen inte våld eller sex eller svordomar, tre av livets stora glädjeämnen. Men i ”Star trek”? Det godaste tv-universum som skapats? Nej. Det är hädelse att ens tänka tanken, det är att begå våld på seriens själva kärna, det är att skända Gene Roddenberrys minne.

Det finns en scen i Tarantino-filmen ”Kill Bill” där medhjälparen till Beatrix Kiddos fiende O-Ren, Sofie Fatale, beskrivs vara ”dressed like she’s a villain on ’Star trek’”. Det är hon verkligen, det måste man ge filmskaparen – hennes futuristiska särk med tillhörande maokrage är perfekt för en ”Star trek”-skurk. Men fashionabla skurkar gör ingen ”Star trek”-film.

Och vad skulle Quentin Tarantino annars kunna tillföra? En blodig, komisk massaker på kommandobryggan i stället för i biografen i slutet av ”Inglorious basterds”? Kirk och Spock på indrivaruppdrag som John Travolta och Samuel L Jackson i ”Pulp fiction”? Eller livet efter ”Endgame”, det sista avsnittet av ”Star trek: Voyager”, där Seven of nine och Chakotay har förvandlats till massmördarduon Mickey och Mallory i Oliver Stone-samarbetet ”Natural born killers”?

Filmskaparen har som bekant sagt att han planerar att dra sig tillbaka efter att ha gjort tio filmer. ”Once upon a time in Hollywood”, som har biopremiär senare i sommar, är hans nionde. Gode gud och Gene Roddenberry, låt inte hans sista film bli filmen som förstör ”Star trek”.

