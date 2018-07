Greta Thurfjell: När Kylie Jenners nygamla läppar fick sex miljoner likes

En dag i förra veckan lade Kylie Jenner upp en bild på sig själv på Instagram, sex miljoner likes, en avgörande fankommentar: ”Hon ser ut som gamla Kylie här”, ett omvälvande svar: ”Jag gjorde mig av med mina fillers”. Två rodnande emojis, en glad.

Fillers – alltså det kosmetiska ingrepp där man injicerar hyaluronsyra i exempelvis läpparna för att göra läpparna större – har ökat något så oerhört i popularitet de senaste åren, i Stockholms innerstad ser man den karakteristiska läppkonturen vart man än vänder blicken, och till stor del är det Kylie Jenners förtjänst eftersom alla vill se ut som Kylie Jenner.

Kylie Jenner, yngst av de sex (kända) reality-tv-syskonen Kardashian, började med fillers när hon var sexton år. Nu, när hon är tjugo, har hon nyligen fött barn. Det ryktas om att det är därför hon slutat med fillers, eftersom gravida på grund av infektionsrisken avråds från att göra den typen av skönhetsingrepp. Om man inte injicerar ny hyaluronsyra i läpparna löser den med tiden upp sig av sig själv. Om man vill påskynda processen kan man injicera hyaluronidas, ett enzym som bryter ner hyaluronsyran.

Det kanske inte verkar som någon stor sak, men efter att hon samma vecka blev utnämnd av Forbes Magazine till en av USA:s rikaste ”self-made” kvinnor är det svårt att inte se symboliken. Hon är förstås inte ”self-made” i ordets riktiga bemärkelse, som så ofta när framgångsrika människor beskrivs som ”self-made”, eftersom hon är född in i en av världens mest kända familjer. Men hennes sminkföretag Kylie Cosmetics är värderat till sju miljarder kronor, och det hennes sminkföretag gjort sig känt för är sina flytande läppstift. De är ett löfte om att vem som helst kan se ut som Kylie Jenner.

Det kan vi förstås inte, eftersom vi inte är fullt så nära att bli dollarmiljardärer som hon är. När hon var liten såg hon ut som barn gör mest. Ett utseende som hon hade alla möjligheter i världen att förändra, och alla hennes systrar hade ju redan gjort det, så varför inte?

Hon har förvisso säkert tillgång till bättre skönhetskliniker än jag har, men även jag skulle kunna betala en helt okej klinik för att förstora mina läppar. Jag har rentav tänkt på det. Inte för att det är något större fel på mina läppar. Men för att jag kan. För att så många har gjort det innan mig. För att jag minns hur jag pratade med en killkompis om en gemensam bekant som nyligen gjort läpparna, för att jag minns hur hans bild av henne förändrats, hur han plötsligt såg henne i ett nytt ljus. Ett ”kanske det?”-ljus. För att jag förstås också vill ses i ett ”kanske det?”-ljus.

Det är antagligen talande att jag inte ens tänker på det i termer av feministiskt eller antifeministiskt. Det är bara ännu en sak att göra, ännu ett sätt att konsumera. Författaren Tone Schunnesson skrev i en text i Bang förra året (#1, 2017) om begreppet ”fillersfeminism”: ”Vi får göra vad vi vill med våra kroppar, även punktera eller skära i dem för att bli mer normativt attraktiva, and nobody can tell us nothing. Det är alla kroppars rätt att bli exploaterade.”

På omslaget till Forbes Magazine är Kylie Jenners läppar fortfarande stora. På bilderna där hon ”ser ut som gamla Kylie” är de fortfarande stora. Inget kan skada en närapå dollarmiljardär. Jag tänker på alla som vill se ut som Kylie Jenner och undrar om de känner sig lämnade i sticket eller om de känner sig en smula fria.

