Greta Thurfjell: Nu är det dags för metoomännen att börja berätta

Jag tittar på förhöret av Brett Kavanaugh, kandidaten till USA:s högsta domstol som av flera kvinnor anklagats för sexuella övergrepp. Jag tänker att det som diskvalificerar argumentet om att det som kanske hände var årtionden sedan och inte borde ligga honom i fatet i dag, är att han fortfarande inte verkar vilja ta ansvar för sin egen historia. Om vi nu ska leva med dessa metoomän måste de hitta sätt att sona och att försonas.

Kanske kan de börja med att berätta.

Den senaste tiden har en publicering i tidskriften The New York review of books rört upp starka känslor i amerikanskt – och förstås därför också i svenskt – kulturliv. Det är en lång essä av den kanadensiska radiostjärnan Jian Ghomeshi, där han berättar om livet efter att han 2014 fick sparken från CBC, där ett flertal kvinnliga kollegor anklagat honom för sexuella trakasserier.

Kort efter att texten publicerats tvingades tidskriftens redaktör, författaren Ian Buruma, säga upp sig. Essän var en del av ett helt nummer på temat ”The fall of men”, om män som friats i domstol men fällts i sociala medier, och Buruma hade publicerat den utan att tydliggöra exakt hur allvarliga anklagelserna mot Jian Ghomeshi var – ytterligare över tjugo kvinnor hade, efter att han fått sparken, anklagat honom för att bland annat utan samtycke slå, strypa och förnedra dem när de haft sex. På The New York Review of Books sajt har den informationen tillfogats i efterhand.

Ian Buruma har pratat om hur ironiskt det är att han, som ville belysa hur samhället hanterar männen som sociala medier dömt, nu blivit dömd själv. Det är det förstås, även om han inte skött sina kort särskilt väl i diskussionen efteråt, men egentligen är själva grundfrågan mer intressant än huruvida Ian Buruma borde fått behålla jobbet eller ej. Vill vi veta vad metoomännen har att säga?

Jag vill det. Jag menar inte det ur ett journalistiskt perspektiv, att det är viktigt att låta alla sidor komma till tals, även om det ju också är sant. Jag menar att jag vill förstå, stäm mig, men jag vill förstå hur de tänker på det de gjort, hur de upplever tillvaron efter att de hängts ut, hur de lever med sin skam och sin ilska.

I den mest skrämmande passagen skriver Jian Ghomeshi att otaliga män i enrum berättar för honom att samma sak hade kunnat hända dem.

Jian Ghomeshis text är inte en perfekt text. Den är självrättfärdigande och ursäktande om vartannat, den beskriver på ett övertydligt sätt hur han numera kan prata med kvinnor utan att försöka ligga med dem, den vidrör knappt de graverande anklagelserna om sexuella övergrepp som bara omnämns som att han varit ”krävande i relationer”. Som upprättelseförsök är den inte särskilt lyckad, men ändå är jag glad att han skrev den. På sätt och vis tror jag att det, i den mån vi orkar, är vår plikt att läsa den.

Ghomeshi blev anklagad för övergrepp flera år före metoo. Han har haft gott om tid på sig att samla ihop sig. Männen som metoo avslöjade, i och utanför Sverige, är fortfarande helt färska sår. Hur ska vi hantera dem? Hur ska de hantera sin omgivning? Det är av naturliga skäl inte den första frågan att ställa sig under brinnande kvinnorevolution, men såhär ett år senare börjar det kanske bli dags.

I den mest skrämmande passagen skriver Jian Ghomeshi att otaliga män i enrum berättar för honom att samma sak hade kunnat hända dem: ”Samtidigt som mitt namn framhölls som det ultimata exemplet på uselt manligt beteende, anförtrodde män mig med att de var likadana.”

Jag undrar vad de männen gör med sina berättelser. Om de ångrar sig, om de försöker bättra sig, eller om de är glada att de kom undan.

Läs fler krönikor och andra texter av Greta Thurfjell.