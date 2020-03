Greta Thurfjell: Om du älskar någon, skriv inte en berättelse om hur den dör

Två saker får mig att fullkomligen tappa hakan, ja, jag skulle nästan vilja säga förståndet, under läsningen av det nyliga The Atlantic-reportaget ”How to murder Harry Potter”.

(Ingen av dem är det faktum att någon faktiskt skulle vilja mörda Harry Potter, denna allt som oftast outsägligt tråkiga romanfigur.)

Nej, det första som skakar mig är att det under nådens år 2020 fortfarande finns människor som läser och skriver fanfiction. Reportaget handlar nämligen om ”deathfic”, den sortens fanförfattade, nätpublicerade historier där en älskad filmkaraktär, litterär figur eller tonårsidol dör en (ofta plågsam, utdragen, tårdrypande) död. Reportern undersöker lockelsen i att som fanfictionskribent mörda sin favoritkaraktär – och att som fanfictionläsare sluka dessa kallblodiga mördares alster. Hon talar med avsändare, mottagare och forskare, och besöker www-bibliotek som LiveJournal och Fanfiction.net för att närstudera fenomenet.

LiveJournal? Fanfiction.net? Vilket århundrade är det? Flera gånger tvingas jag återbesöka textens publiceringsdatum, för att kontrollera att den faktiskt är skriven bara häromveckan. Och allting tyder verkligen på att det fortfarande finns horder av fanfiction-fans där ute. Dessutom menar skribenten att det skrivs oräkneliga historier om det sydkoreanska pojkbandet BTS, och de fanns inte i det avlägsna förflutna då jag själv var djupt engagerad i fanfiction.

Om du älskar någon, lyder ett gammalt ordspråk, skriv inte en berättelse i vilken du tar livet av den

Det här är inte enkelt för mig att erkänna: jag har läst och skrivit fanfiction om rockbandet Kent, om tv-serien ”Glee”, om sångarna Pete Doherty och Carl Barât i The Libertines. Från mina tonår har jag outplånliga minnen av evighetslånga berättelser, sådana jag skrev ihop med vänner i chattmeddelanden fram och tillbaka under smygvakna nätter, och sådana jag läste som jag läste vilken roman som helst. Ofta låg charmen i att tv-karaktärerna eller romanfigurerna kunde – fick! – göra sådant de inte gjorde i originalverken. Ofta var berättelserna oskiljbara från mer traditionell erotisk litteratur – förutom att de handlade om, säg, Aragorn och Legolas i ”Sagan om ringen”.

Knappt har jag återhämtat mig från denna plågsamma tidsresa och återfått min sedvanliga kindkulör, såhär års påtagligt lik färgen på ett A4-papper, förrän nästa chockvåg drar in. Vad sa du att de gjorde? Dödade sina älsklingar? Är dagens ungdom måhända alldeles från vettet?

”Deathfic”, dödsfiktion, beskrivs som ett sätt att bearbeta sorg – verklig eller fiktiv sådan, potentiellt lika effektiv när en verklig närstående dött som när traumat efter en förlorad favoritkaraktär ska hanteras. Och man ska ju som bekant inte ifrågasätta andras sätt att sörja. Men tillåt mig ändå att göra just det. Om du älskar någon, lyder ett gammalt ordspråk, skriv inte en berättelse i vilken du tar livet av den.

Personligen skulle jag hundra gånger hellre se motsatsen, låt oss kalla det ”alivefic”, historier där folk bara lever och lever i all evinnerlighet utan större konflikter. Jag som lider av svår separationsångest från fiktiva karaktärer, och blir lika bottenlöst förtvivlad varje gång deras skapare bestämmer sig för att de måste dö, skulle allra helst vilja att det liksom inte hände dem något särskilt.

Ge mig en fanförfattad ”Sagan om ringen”-berättelse där Boromir reser sig upp också efter att den tredje pilen genomborrat hans bröst, besegrar orcherna, sätter Merry och Pippin i säkerhet, håller sig på lagom tryggt avstånd från Mordors faror och, tja, kanske dricker några stop med resten av brödraskapet när allt är över. Ge mig en saga som börjar med orden: ”Och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar.”

