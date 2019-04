Greta Thurfjell: Svalast vinner enligt Bret Easton Ellis

I en omtalad recension av Bret Easton Ellis nya essäsamling ”White” fullkomligen krossar Bookforums Andrea Long Chu brat pack-författaren.

Man kanske kan säga att hon ger igen med samma mynt – han tycks ha skrivit en bok som utger sig för att vara blasé men i själva verket osar av undertryckt aggressivitet mot samtidens politiska korrekthet, hon menar att hon inte vill ”skriva en uppretad recension som kraftfullt motbevisar de många kontroversiella påståendena i ’White’” men gör precis det (om än på ett underhållande sätt).

Och i en intervju i The New Yorker ställs Bret Easton Ellis mot väggen. Varför går du igång när Michelle Obama säger att ”when they go low, we go high”, men ställer dig neutral till Donald Trumps uttalande om att mexikaner är våldtäktsmän, frågar reportern. Och får svaret: ”Att jag ’går igång’ antyder att jag blir rasande, men berättarrösten i boken är pretty chill.”

Se, ett så tidlöst sätt att svära sig fri från ansvar – det är inte jag som är arg, det är du.