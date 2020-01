Greta Thurfjell: Välsignat att Patrick Stewart är tillbaka i ”Star trek”

För oss som alltid tänkt på oss själva som ”Star trek”-socialister är nya ”Star trek: Picard” ingen glad nyhet.

Traditionellt är vår egen planet, i ”Star trek”-framtiden, nämligen befolkad av människor som gladeligen arbetar tillsammans för jordens och universums bästa. Fenomenet pengar är avskaffat, fenomenet svält likaså, det begås inte ens några brott – alla bara… sköter sig.

I ett avsnitt av ”Star trek: The next generation” från 1988 säger den ikoniske kapten Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) till en nittonhundratalets finansman som väckts ur kryosömn: ”Mycket har förändrats på trehundra år. Människor är inte längre besatta av att samla på sig ’saker’. Vi har utraderat hungersnöd, begär, behovet av personliga tillhörigheter.”

Patrick Stewart i ”Star Trek: Picard”. Foto: Trae Patton

Mycket har förändrats på trettiotvå år. ”Star trek: Picard” (Amazon Prime) utspelar sig ett par decennier efter händelserna i filmen ”Nemesis”, och den numera pensionerade kapten Picard talar inte längre hänfört om sin världs många förtjänster.

Federationen, den intergalaktiska regeringen, har svikit och Picard har i raseri dragit sig tillbaka till sin familjs franska vingård, Chateau Picard (!). Där ägnar han dagarna åt att skriva böcker, bära stickade tröjor och vandra mellan vinrankorna med sin pitbull Number One i hasorna. Hans välkända standardbeställning vid replikatorn – maskinen som skapar mat ur tomma intet – ”tea, Earl Grey, hot” har bytts ut mot ett vemodigt ”tea, Earl Grey, decaf”.

Under en motvilligt genomförd tv-intervju får tittaren veta varför Picard lämnat stjärnflottan. När en supernova hotade förgöra romulanernas planet, Romulus, sträckte de äntligen ut en hand till federationen – som skickade ut Picard på räddningsuppdrag. Men evakueringsskeppen attackerades av en grupp revolterande androider, och stjärnflottan drog tillbaka sin order. Romulanerna lämnades ensamma. Syntetiska livsformer, såsom Picards förtrogna (om än döda) android Data, förbjöds. ”It was no longer Starfleet”‚ väser Picard framför tv-kameran.

Patrick Stewart, Michael Dorn, Brent Spiner och Marina Sirtis i ”Star Trek: the next generation” (1988). Foto: Alamy

Nå, bortsett från detta svek mot, förlåt, denna uppdatering av ”Star trek”-universumet, ser ”Star trek: Picard” faktiskt ut att bli spännande. Romulanerna kommer tveklöst att spela en roll i serien, liksom kaptenens ärkefiende Borg-kollektivet, och mycket tyder på att det finns fler syntetiska livsformer kvar än vad federationen känner till.

Flera av ”The next generation”-skådespelarna har kallats in för att reprisera sina roller, liksom den fritagna borgen Seven of Nine från ”Voyager”. Hittills är dock Data det enda bekanta ansikte som skymtat förbi, och det flitigt, trots att han offrade sitt liv för sin kaptens skull i ”Nemesis”. Picard sörjer sin förlorade vän och kollega, drömmer ständigt om honom, önskar honom tillbaka om så bara för ett parti poker. När en flicka med plötsliga, oanade krafter och mystiska kopplingar till Data dyker upp på Chateau Picard öppnar sig en möjlighet för kaptenen att hedra sin väns minne – och ge sig ut på nya äventyr.

På förhand har ”Star trek: Picard” framstått som en närmast stillsam nostalgitripp till tv-serie. Trailrar har fokuserat på vingården, åldrandet, kära återseenden i solsken. Men den nu 94 år gamla rymdkaptenen verkar bara ha gått och väntat på att få avpensionera sig. Detsamma gäller Patrick Stewart, 79, som tidigare sagt att han aldrig mer skulle spela Picard.

En sådan välsignelse att han ändrade sig.

”Star trek: Picard” ”Star trek: Picard” (CBS) är den åttonde tv-serien i ”Star trek”-universumet. Den är skapad av Akiva Goldsman, Alex Kurtzman, Michael Chabon och Kirsten Beyer – de två förstnämnda är parallellt involverade i ”Star trek: Discovery”. Skådespelar gör bland andra Sir Patrick Stewart, Isa Briones, Santiago Cabrera, Alison Pill, Harry Treadaway och Michelle Hurd. Första säsongen av ”Star trek: Picard” hade premiär den 23 januari och sänds i 10 delar på Amazon Prime Video i Sverige. En andra säsong är redan beställd. Visa mer

Läs mer:

Greta Thurfjell: En ofantlig lycka när ”Star Trek”-hjälten återvänder

”Star Trek”-skådespelaren René Auberjonois död